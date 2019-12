Cette start-up aide les copropriétés à accueillir les voitures électriques

Pour doper l'équipement des immeubles en bornes de recharge, cette société parisienne se rapproche de professionnels de l'immobilier.

La voiture électrique, c'est séduisant mais ce n'est pas toujours si facile que cela d'en profiter librement. Notamment lorsque l'on habite en copropriété et que l'on ne souhaite pas compter sur la présence d'une éventuelle borne publique. La start-up parisienne Zephyre, spécialiste de la borne de recharge pour voitures électrique, a donc décidé de se pencher sur cette question. Car il s'agit de faire tout une série de choix techniques, de sécurité d'accès et de respect des normes.

Afin de diffuser plus largement son offre auprès des copropriétés, Zephyre a donc signé un partenariat avec le réseau d'agences immobilières Century 21. «Il y a une tendance de fond en faveur de l'électrique, note Laurent Vimont, président de Century 21 France. Nos agences gèrent 110.000 lots en copropriété et ce type de service avec un bon niveau d'expertise est susceptible d'intéresser des copropriétaires. Cela répond aussi à notre volonté d'apporter une vision nouvelle de notre métier comme des hommes de conseil au sens large.»

Faire voter le projet en AG

«Notre objectif est de donner aux copropriétaires un accès à une recharge facile, souligne pour sa part Gaëlle Mettey, PDG de Zephyre. Après une étude technique de l'installation (dimensionnement, optimisation électrique, puissance de la borne), nous proposons une offre personnalisée répondant à des critères de qualité, pour accompagner les syndics, faire voter le projet en AG et offrir les services dont les copropriétaires ont besoin.» Un accompagnement qui permet de s'assurer que la borne soit la plus adaptée aux véhicules concernés, qu'elle soit accessible de façon sécurisée avec un badge RFID avec une facturation optimisée des consommations et un service d'assistance.