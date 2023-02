Cette nouvelle variété d'oignons qui ne vous fera plus pleurer

Après plus de trente années de croisements d'espèces et de recherches, la variété «Sunions» permettrait d'éviter aux utilisateurs de verser la traditionnelle larme.

Le rêve devient réalité pour les adeptes des fourneaux. Après de nombreuses années de recherches, une nouvelle variété d'oignon arrive sur le marché français. Et ce bulbe « Sunions » compte bien s'implanter en tant que premier oignon « doux » et garanti sans larme dans l'Hexagone. Une petite révolution !

Les origines de cette variété remontent aux années 80, à la suite d'une étude menée par le groupe allemand BAFS. Pour parvenir à ce résultat final, les scientifiques se sont prêtés pendant trente années à divers croisements naturels entre plusieurs variétés d'oignons. Le procédé n'a nécessité, donc, aucune manipulation génétique humaine.

«Plus doux et sucré»

Le principal avantage : une variété « plus douce et plus sucrée avec le temps ». Un phénomène contraire aux autres oignons plus classiques qui deviennent plus piquants ou amers selon la durée de conservation. De fait, la sélection conventionnelle a permis la suppression du gaz lacrymogène sécrété par le bulbe jaune.

Lors de la découpe de l'oignon, les cellules détruites libèrent des composés sulfurés qui, à la suite de réactions chimiques, créent un gaz volatil. Le contact de ce gaz avec les yeux crée une irritation bénigne poussant l'utilisateur à pleurer pour se protéger de la plante. Revers de la médaille, un rapport de 2018 décrit le produit comme « presque sans saveur ».

Lancé d'abord aux États-Unis, le « Sunions » commence tout juste à prendre ses racines en Europe et espère convaincre les marchés occidentaux dont notamment les Anglais et les Italiens. En France, le bulbe est en production en Auvergne, dans la Beauce et la Drôme.