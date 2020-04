Cette maison s'articule autour d'un faux escalier jusque dans le jardin

EN IMAGES - Un cabinet d'architectes japonais a conçu cette maison contemporaine en plein Tokyo. L'escalier crée un trait d'union visuel entre les deux familles occupant les lieux.

Pour un trait d'union, c'est un sacré trait d'union. Lorsque le cabinet d'architecture et de design japonais Nendo s'est lancé dans la création de cette maison, il a voulu trouver un signal visuel réunissant les trois niveaux du logement occupés par deux familles. C'est ainsi qu'est née la «Stairway house», la maison escalier, installée dans une partie très calme du quartier généralement agité et bruyant de Shinjuku, à Tokyo. Cette création contemporaine en béton et acier vient remplacer une petite maison en bois qui était devenue très sombre quand tout le voisinage a été construit.

Non seulement le faux escalier géant réunit les différents étages mais il se prolonge jusque dans le jardin (la partie intérieure est métallique, l'extérieur étant en béton) où il a fallu conserver le plaqueminier (arbre à kaki) planté par les précédents occupants. En coupant la maison en diagonale, l'escalier crée des lignes dynamiques tout en servant de support à de nombreuses plantes venant apporter de la vie et un peu de folie à un intérieur très dépouillé.

Une pièce pour les huit chats

Le rez-de-chaussée, partie la plus accessible de la maison est réservé au couple le plus âgé et à ses huit chats. Cela permet aux animaux d'entrer et de sortir facilement (ils disposent d'un espace dédié, dans le prolongement extérieur du faux escalier) et couple du rez-de-chaussée, de pratiquer le jardinage qu'il apprécie. Les deux autres niveaux sont occupés par le plus jeune couple avec leurs enfants.

En plus de la pièce destinée aux chats, le faux escalier abrite une salle de bains et des toilettes (au rez-de-chaussée) et des toilettes et espace de stockage au 2e étage, sans oublier un véritable escalier. Et le dessus de cette structure accueille de nombreuses plantes, ainsi que les chats qui viennent s'y prélasser, voire les enfants. Quant aux baies vitrées qui occupent intégralement l'une des façades de la maison, elles peuvent pivoter sur elles-mêmes pour certaines d'entre elles, permettant d'aérer les lieux. Quant au mobilier minimaliste, il a été rendu possible par la création de grands espaces de rangement entièrement intégrés dans les murs. Une création contemporaine qui ne laisse pas indifférent suscitant l'admiration ou un rejet sans appel.