Cette maison de campagne et son parc au coeur de Paris suscitent la convoitise

EN IMAGES - A deux pas des Invalides, un hôtel particulier et un immeuble abandonné depuis 30 ans seront bientôt mis aux enchères. Mise à prix: six millions d'euros.

Une «maison de campagne» en plein cœur de Paris, c'est inattendu et pourtant bien réel. Si vous vous promenez rue Oudinot, dans le 7e arrondissement de Paris, vous passerez sans doute devant un immeuble muré, à l'abandon depuis 30 ans. Il ne vous fera certainement pas plus d'effet que cela, étant donné son piteux état. Et pourtant, sachez qu'il cache un parc et un «hôtel particulier au fronton de style 17e», comme le décrit Me Bruno Picard, avocat chargé de l'affaire dans son annonce.

Au cœur d'une sombre affaire de créances et de dettes, cette propriété qui représente au total 1500 m² de bâti sur une parcelle de 2032 m² sera en effet mise aux enchères au Tribunal de Grande Instance de Paris (à 14 heures) le jeudi 23 janvier prochain, avec le concours du réseau immobilier Daniel Féau. Mise à prix? Six millions d'euros, selon l'annonce confirmant une information du Parisien.

Située à proximité de Matignon, des Invalides, du Bon Marché et de plusieurs écoles maternelle et primaire et autres lycées, la résidence se compose d'«un bâtiment sur rue (R+3), d'une cour intérieure pavée et d'une demeure à l'arrière (R+2) ouvrant sur un grand jardin, lui-même entouré de plusieurs jardins», peut-on lire sur la plaquette de présentation. Il vous faudra un vrai coup de cœur pour vous lancer dans ce projet d'achat. Car, comme le souligne Me Picard, l'ensemble immobilier «nécessite d'importants travaux de rénovation», souligne Me Picard.

C'est par une triste porte en fer que vous accéderez à la propriété. Avant d'accéder à la maison de campagne, vous devrez d'abord vous faufiler dans un étroit et sombre couloir où vous croiserez le bâtiment sur rue qui vous laissera une impression de délabrement. Au milieu de la cour pavée, un amas d'herbes grimpantes et des arbres anciens, classé espace vert d'intérêt patrimonial ou historique majeur. Enfin, au bout de votre parcours, se dresse le deuxième bâtiment présenté comme un «hôtel particulier» qui a plus le profil d'une maison de campagne sur deux niveaux.

Même si la façade apparaît convenable, elle nécessite aussi de lourds travaux. Le réseau Daniel Féau en convient mais souligne aussi le «fort potentiel de cet actif» qui «côtoie les plus beaux hôtels particuliers parisiens (hôtel Bourbon-Condé)». «Probablement l'une des dernières propriétés disponibles de cette importance dans le Faubourg Saint-Germain», précise le réseau immobilier de luxe.