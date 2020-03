Cette librairie est un temple de la lecture installé dans une église chinoise

EN IMAGES - Des architectes chinois ont mené à bien la rénovation d'une église orthodoxe de Shanghai pour la transformer en librairie contemporaine.

À Shanghai, les architectes chinois de Wutopia Lab ont voulu créer une «église dans l'église» pour cette librairie contemporaine. Concrètement, la boutique accueille un millier d'ouvrages de poésie publiés dans plusieurs langues et un café installés dans une église orthodoxe datant de 1932 mais qui a connu diverses utilisations ces dernières décennies (bureau, usine, lieu de stockage, habitation et finalement restaurant-club) jusqu'à être très dégradée.

Pas question pour autant de raser les lieux, car la législation locale exige de conserver la façade, la structure du bâtiment, le plan général et ses éléments de décoration les plus remarquables. Les architectes ont donc scrupuleusement remis en état tous ces éléments, sans oublier d'installer à l'intérieur de cet ancien lieu de culte, un temple contemporain dédié à la lecture.

45 tonnes d'acier

C'est ainsi que la structure du dôme a été reprise en rafraîchissant tous ses éléments anciens avant d'y insérer un autre dôme, en métal cette fois-ci et faisant office d'étagères à livres. Au total, pas moins de 45 tonnes d'acier ont été utilisées pour couvrir d'étagères les 388 m² de la librairie. Les murs d'origine et la structure métallique ne sont séparés que par 50 cm, les étagères argentées culminant à plus de 9 mètres de haut.

À côté de cet espace aux tons froids, les ailes est et ouest de l'église ont été traités avec des couleurs chocolat pour y installer un café avec une ambiance plus chaude et confortables. Quant à l'éclairage, il mêle harmonieusement la lumière naturelle et des spots venus renforcer l'atmosphère «religieuse» des lieux.