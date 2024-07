Cette formule permet de gonfler son apport de 40.000 euros pour un premier achat immobilier

Le Crédit Mutuel Arkéa vient de lancer une offre permettant de soutenir les primo-accédants. Une solution reprenant un modèle popularisé par une start-up.

Par les temps qui courent, toutes les solutions facilitant la première acquisition immobilière méritent d’être examinées de près. Celle que vient de lancer le Crédit Mutuel Arkéa se nomme Duoprimo et propose de compléter l’apport personnel des primo-accédants éligibles dans la limite de 40.000 euros et de 10% du coût total d’acquisition. Cette offre diffusée au sein des agences du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud Ouest permettra au Crédit Mutuel Arkéa (via Arkéa Foncière Résidentielle) de co-investir aux côtés des particuliers réalisant un premier achat dans le neuf en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) ou dans l’ancien, à condition que ce soit sans travaux et pour des logements dont la lettre du DPE serait au moins classée E (excluant les passoires thermiques ). Cette indivision ne peut pas dépasser une durée de 10 ans.

Une formule qui rappelle de très près, celle popularisée depuis bientôt 5 ans par la start-up Virgil , sauf que cette dernière peut investir jusqu’à 20% et 100.000 euros et ne prévoit pas d’interdiction relative aux performances énergétiques. Sans oublier le fait que Virgil vise une clientèle urbaine vivant dans les principales métropoles françaises ou leur proche périphérie. Au Crédit Mutuel Arkéa, on explique que ce seuil de 10% a été déterminé après étude de nombreux dossiers où il ressortait qu’ «une très grande majorité des demandes de financement actuellement refusées en raison d’un taux d’effort conséquent, pourraient être accompagnées si le plan de financement ne reprenait que 90% du montant global» . Une part très minoritaire qui doit aussi souligner, selon la banque, que cette offre est là pour «apporter une solution à des foyers exclus du modèle traditionnel de financement» et que sa tarification n’a pas vocation à maximiser les performances de rentabilité financière.

Conflit d’intérêt

«Le premier achat immobilier est un problème prégnant que tout le monde essaie de résoudre et en ce sens, c’est intéressant qu’une grande banque s’y intéresse» , note Saskia Fiszel, cofondatrice de Virgil. Cela ne l’empêche pas de se montrer un peu plus perfide sur son nouveau concurrent. «Nous connaissons les équipes du Crédit Mutuel Arkéa avec lesquelles nous avons déjà travaillé et leur offre tient un peu de la copie carbone dégradée de notre propre solution, avec des limites de montant et de performances énergétiques, glisse-t-elle. Par ailleurs, nos clients apprécient d’avoir recours à un co-investisseur qui n’est pas le prêteur. Si une même entité est présente sur les deux tableaux, il peut y avoir un conflit d’intérêts.»

Pour l’instant, la start-up parisienne revendique une part moyenne d’investissement dépassant légèrement les 10% (et donc une part non négligeable de dossier où Virgil co-investit entre 10 et 20%). De son côté, Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne estime que cette offre Duoprimo est promise à un bel avenir. Après l’avoir testée avec succès dans plusieurs agences, elle «a vocation à se déployer très prochainement sur l’ensemble de notre réseau» . Il rappelle que si la production de crédit habitat a chuté de 41% en France en 2023, ce recul n’était que de 20% pour les caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Un chiffre qu’il compte encore réduire avec cette nouvelle solution immobilière.