Cette destination lointaine sur lesquels les Français se ruent pour cet été

Avec 264% de réservations supplémentaires par rapport à l’année passée, ce joyau d’Asie du Sud-Est remporte tous les suffrages.

Sont-ce ses rizières verdoyantes, ses plages de rêve ou ses montagnes boisées qui font rêver les Français ? Une chose est sûre, ce pays d’Asie du Sud-Est, longtemps coupé du reste du monde, remporte tous les suffrages pour les prochaines vacances d’été. Lui, c’est le Vietnam . Selon l’Observatoire des vacances des Français réalisé par Orchestra pour les Entreprises du Voyage (EdV) en ce début mars 2025, les réservations ont même bondi de 264% pour des départs prévus entre le 1er juin et le 30 septembre 2025.

Comme l’explique le rapport, le Vietnam poursuit en réalité sur une lancée amorcée dès les vacances d’hiver. Les départs avaient déjà augmenté de +49,4% sur la période du 8 au 28 février, par rapport à l’année 2024. Comment expliquer un tel succès ? Cette hausse s’inscrit dans un contexte de remontée en flèche du continent asiatique. Avec 316 millions de visiteurs en 2024, la région Asie-Pacifique affichait déjà une hausse de 33% par rapport à 2023, selon le baromètre mondial du tourisme. Outre le Vietnam, des destinations comme la Corée du Sud ou le Japon attirent plus que jamais des voyageurs en quête de dépaysement et de culture.

Notons également que depuis 2023, les formalités de voyage au Vietnam se sont allégées, et les Français sont désormais dispensés de visa jusqu’à 45 jours sur place.

La France, toujours best-seller

Autres enseignements à tirer du rapport d’Orchestra et des EdV : le panier moyen du voyageur français est en hausse (+3% par rapport à 2024) et la France reste la destination privilégiée pour les prochaines vacances d’été (+ 3% également), suivie par la Grèce et l’Espagne. Dans l’ensemble, les destinations moyen-courrier se maintiennent dans le classement tandis que le volume de réservation de séjours long-courrier accuse une forte baisse de -13%.

*Méthodologie : cet observatoire reprend les performances des agences de voyages utilisant la plateforme de distribution Orchestra. Les séjours analysés sont des voyages à forfait comprenant au moins une nuitée dans un hébergement.