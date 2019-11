Ces terrains de plus en plus chers qui plombent les budgets des maisons (Crédits photo : Unsplash - Tierra Mallorca )

INFOGRAPHIES - Pour faire construire sa maison, un acheteur doit débourser plus de 81.000 euros pour acquérir le terrain. Un chiffre qui ne cesse de grimper.

En immobilier, c'est l'autre chiffre qui ne cesse de grimper en France: le prix du foncier. Ainsi, en 2018, le prix moyen du terrain acheté pour faire construire sa maison a progressé de plus de 3%. Il s'élève désormais à un peu plus de 81.000 euros, selon une étude du Commissariat général au développement durable qui dépend du ministère de la Transition écologique. À cela s'ajoute une surface de plus en plus petite depuis dix ans (934 m² contre un peu plus de 1200 m² en 2008). Soit un prix au m² de 87 euros.

Et pourtant, le prix du foncier pèse toujours autant dans la facture globale (terrain + maison), soit un tiers. La raison? Sous l'influence du prix du terrain, le prix moyen des maisons flambe lui aussi. En 2018, il a même grimpé de plus de 4% pour atteindre 172.500 euros pour une surface de plancher moyenne de 120 m². Soit un prix moyen au m² de 1438 euros.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'évolution des courbes des deux prix est quasi-similaire.

Pour stopper la flambée du prix du foncier, Jean-Luc Lagleize, député MoDem de Haute-Garonne propose entre autres de généraliser un nouveau droit de propriété fondé sur la dissociation entre le foncier. «Ce droit existe pour l'accession sociale à la propriété mais se doit d'être amplifié pour avoir un effet de masse sur le marché», explique le porte-parole du groupe MoDem sur le logement qui a remis ce mercredi un rapport au gouvernement qui fera l'objet d'une proposition examinée à l'Assemblée nationale le 28 novembre. Autre proposition du parlementaire: transformer l'imposition des plus-values immobilières. «Ce dispositif, conçu dans les années 1970, va à l'encontre totale de la libération des terrains puisqu'il incite à la rétention longue du foncier. Je souhaite renverser ce paradigme dépassé et diminuer la fiscalité associée pour fluidifier les marchés foncier et immobilier».

Par ailleurs, certains pays, notamment anglo-saxons, ont mis en place un Office foncier solidaire (OFS), une association sans but lucratif. Concrètement, l'acheteur devient pleinement propriétaire de son logement mais le terrain est détenu par l'OFS. Une mesure que la Ville de Paris a prévu de mettre en place à la fin de l'année et qui existe déjà à Lille ou en Alsace.

Tout le monde n'est toutefois pas logé à la même enseigne. Les prix des terrains achetés diffèrent selon votre catégorie socioprofessionnelle, votre âge, votre région ou encore la taille de l'agglomération où vous vivez (voir ci-dessous). Ainsi, un ouvrier débourse en moyenne 59.000 euros pour le terrain où il fait construire sa maison contre plus de 110.000 euros pour un cadre.

Pour un acquéreur âgé de moins de 30 ans, le foncier coûte en moyenne 64.000 euros alors qu'il est compris entre 80.000 et 90.000 euros pour les autres tranches d'âge. Enfin, il vous en coûtera près de 173.000 euros si vous habitez Paris extra-muros et quasiment deux fois moins si vous vivez dans une agglomération de 100.000 à 200.000 habitants (Caen, Nîmes, Amiens, Poitiers, Valence ou encore La Rochelle).