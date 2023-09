Si vous rencontrez quelques difficultés financières et êtes sensibles à la cause environnementale : nous avons une bonne nouvelle. Il existe plein d’astuces écolo pour réaliser des économies dans les petits gestes du quotidien. Explications.

Ces astuces écolo qui vous font faire des économies-iStock-ricochet64

Les astuces écolo pendant les courses

Les écolos le savent bien, une des premières règles d’or lorsque nous faisons nos courses est d’acheter des produits de saison. Les fruits et légumes de saison sont moins chers puisque vous ne financez pas le prix de l’importation. Mais attention, il faut également que les produits viennent de France. Et lors de vos courses, vous pouvez maintenant acheter des produits en vrac. Ces derniers coûtent bien souvent moins chers que ceux emballés et en plus de réaliser des économies, vous limitez les déchets plastiques. Un impact écologique non négligeable ! Dans le même esprit, une bonne astuce est d’acheter des produits ménagers solides. En effet, les produits ménagers liquides contiennent beaucoup d’eau tandis que les produits solides sont bien plus concentrés en principe actifs. Là encore, vous préservez la planète des nombreux déchets plastiques. Enfin, privilégiez un filtre à eau plutôt que d’acheter des bouteilles en plastique. Et pour le shopping, n’hésitez pas à acheter des vêtements ou jouets d’occasion. De plus en plus de boutiques proposent des produits de seconde main.

Comment réaliser des économies dans la maison ?

Depuis la flambée des prix de l’énergie, les Français sont plus attentifs aux petits gestes écologiques permettant d’alléger la facture d’électricité. Lorsque vous chauffez votre logement, l’idée est d’optimiser le chauffage en limitant les pertes. Par exemple, pensez à bien isoler vos fenêtres à l’aide d’un joint isolant adhésif. Vous pouvez également installer des boudins en tissu au pied des portes et vérifier qu’aucun meuble n’est trop proche de vos radiateurs, ce qui aurait pour conséquence de bloquer la diffusion de la chaleur dans la pièce. Par ailleurs, pensez à bien débrancher les appareils électriques que vous n’utilisez pas et surtout éteindre la lumière lorsque vous quittez une pièce. Concernant l’eau, mieux vaut privilégier les douches rapides aux bains. L’installation d’un mousseur sur les robinets permet de réduire le débit d’eau sans altérer la pression. Enfin, lorsque vous cuisinez et faites bouillir de l’eau, pensez à bien couvrir la casserole. L’eau chauffera plus rapidement, limitant ainsi la dépense énergétique.

Des déplacements plus écologiques

Selon une récente étude de Vinci, huit automobilistes sur dix sont seuls dans leur voiture le matin. La méthode de transport est pourtant un bon moyen de réaliser des économies tout en préservant la planète. Pour vos déplacements, privilégiez donc le vélo lorsque c’est possible. Pour des trajets plus longs en ville, l’usage des transports en commun réduira considérablement votre empreinte carbone. Enfin, si vous n’avez pas d’autre choix que d’utiliser la voiture, vous pouvez pratiquer le covoiturage. En plus de partager vos frais de carburant vous pouvez même gagner un peu d’argent si vous transportez des voyageurs pour des longs trajets. C’est également l’occasion de rencontrer des nouvelles personnes, partageant manifestement les mêmes valeurs environnementales que vous.