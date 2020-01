Ces 232 villes sont dispensées de construire des logements sociaux (Crédits photo : Unsplash - Daniel von Appen )

Un décret publié fin décembre autorise 232 villes à ne pas produire de HLM ces 3 prochaines années. Découvrez si votre ville en fait partie.

Depuis 20 ans, la loi impose aux communes de plus de 3500 habitants (1500 habitants pour l'agglomération parisienne) de construire un minimum de logements sociaux. Ce quota, exprimé en pourcentage de résidences principales construites sur le territoire de la ville, a été fixé à 20% d'ici à 2020 avant d'être augmenté, en 2013, à 25% d'ici 2025.

La plupart des édiles mis en cause, répondent que cette loi ne prend pas en compte les spécificités de chaque ville. Pour y remédier, le gouvernement prévoit qu'un certain nombre de communes soient exemptées de produire des HLM durant trois ans, comme le prévoit la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté de 2017. C'est ainsi que le 30 décembre dernier, un décret publié dans le Journal officiel, a recensé 232 communes exonérées de construire des logements sociaux entre 2020 et 2022 (voici la liste complète des 232 villes), a repéré Capital. Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Ce sont les régions des Pays-de-la-Loire (37 communes), de la Bretagne (34) et de la Nouvelle Aquitaine qui sont les plus représentées. En Ile-de-France, seulement 10 villes sont exonérées.

Pour prétendre à cette exemption, les communes doivent respecter trois critères: se situer dans des unités urbaines de plus de 30.000 habitants «dont la tension sur la demande de logement social (demandes/attributions annuelles) est faible», se situer «en dehors desdits territoires et insuffisamment reliés aux bassins d'activité et d'emplois par les transports en commun» et enfin «la moitié du territoire (doit être) grevé par une inconstructibilité (plan d'exposition au bruit, plan de prévention des risques...)».

Cet avantage est loin d'être négligeable pour ces communes. En cas de non-respect des obligations de production de HLM, elles risquent en effet de voir leurs ressources fiscales ponctionnées d'un pourcentage proportionnel au nombre de logements sociaux manquants. Un taux que le préfet peut décider d'augmenter. Pour inciter un maire récalcitrant à construire plus de HLM, le préfet peut aussi se substituer à l'édile pour délivrer des permis.

Une réalité qui pourrait sans doute être bouleversée à terme. Neuilly-sur-Seine, qui conteste le nombre de HLM qui lui est imposé par la loi, a récemment remporté une manche contre l'État. Si elle obtenait de nouveau gain de cause, cette décision pourrait bien faire jurisprudence.