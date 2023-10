Centres commerciaux: URW présente son plan vers la neutralité carbone

Le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a présenté mardi son plan pour réduire de 90% ses émissions de carbone d'ici à 2050 par rapport à 2015.

URW prévoit d'arriver à la "neutralité carbone" pour ses émissions directes (scopes 1 et 2) en 2030, en les réduisant de 90% et en compensant les 10% restants.

La foncière franco-néerlandaise s'est également engagée à réduire ses émissions totales, incluant les émissions indirectes provenant de ses clients ou des enseignes de ses centres (scope 3), de 50% en 2030 et de 90% d'ici à 2050, toujours par rapport à 2015.

Cela supposera 28 millions d'euros d'investissements supplémentaires par an jusqu'en 2030, a déclaré en conférence de presse le président du directoire Jean-Marie Tritant.

URW, qui possède également des tours de bureaux et des palais des congrès, a également promis de mieux isoler ses bâtiments et d'améliorer leur efficacité énergétique, en modernisant les systèmes de chauffage et climatisation, son objectif étant de réduire de moitié leur consommation énergétique.

Pour réduire les émissions indirectes, le groupe a annoncé qu'il mettrait en place un indice de mesure des progrès des enseignes de ses centres commerciaux, jugeant que ses efforts feraient augmenter la valeur de ses actifs.

"Aujourd'hui, il faut que l'immobilier dans lequel les commerçants s'installent soit à l'image de leur niveau d'engagement, sinon ils n'iront plus", a justifié auprès de l'AFP Jean-Marie Tritant.

Le groupe va investir pour installer des panneaux photovoltaïques sur ses actifs, essentiellement présents dans le centre des métropoles.

Il entend aussi installer dans ses centres 4.000 bornes de recharge pour véhicules électriques.

L'objectif de réduction des émissions concerne l'ensemble du groupe, mais le plan pour les réduire implique uniquement ses actifs européens, pas son portefeuille de centres commerciaux aux Etats-Unis, dont il souhaite se débarrasser et qui pesait en 2022 pour 17% dans ses émissions totales.

