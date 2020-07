Center Parcs de Roybon: Pompili salue l'abandon d'un projet de l'"ancienne période"

La nouvelle ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a salué l'abandon du projet de domaine Center Parcs à Roybon (Isère), le qualifiant d'"absurdité" en matière environnementale, typique d'une "ancienne période où on ne s'occupait pas" de la nature.

"J'étais de longue date opposante à ce projet parce que c'est un projet de l'ancienne période où on ne s'occupait pas de ce qu'on faisait à la nature quand on faisait ce genre de projet", a déclaré jeudi la ministre sur Franceinfo, insistant sur le déboisement important prévu dans une zone humide.

"C'est fou quand même. C'est supposé être des vacances pour être proche de la nature et ça n'avait pas du tout été pensé pour protéger la nature. On a une absurdité et en plus il y avait eu un clair manque de concertation en amont", a-t-elle ajouté.

"On ne peut plus aujourd'hui faire des projets comme cela sans associer ceux qui vivent tout près et associer de manière générale les citoyens", a encore insisté la ministre. "Ce qui se passe là montre qu'on est passé à autre chose".

Le groupe Pierre et Vacances a annoncé mercredi l'abandon de son projet de domaine Center Parcs à Roybon, bloqué par de multiples recours et d'interminables procédures judiciaires depuis son lancement en 2007, et dont le terrain est occupé par des "zadistes".

Le projet, d'un montant de 390 millions d'euros, prévoyait la construction dans la forêt de Chambaran de mille cottages, de commerces et de restaurants autour d'un espace aquatique, sous la forme d'une bulle transparente maintenue à 29 degrés avec piscines, toboggans et jacuzzis.

