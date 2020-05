"Ce n'est pas en augmentant les impôts que l'on va relancer l'activité", assure Gérald Darmanin

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a estimé lundi matin sur BFMTV qu'une hausse des impôts "ne ferait que retarder la reprise de l'activité".

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin le 15 avril 2020. ( POOL / MICHEL EULER )

Chômage partiel, report des charges et des loyers pour les entreprises... Pour faire face à la crise économique et sanitaire du coronavirus, le gouvernement a annoncé des dépenses publiques massives. Ces dernières n'auront pas de conséquences sur les cinq milliards d'euros baisses d'impôts sur le revenu accordés en début d'année et n'entraîneront pas non plus une hausse des impôts, a de nouveau promis Gérald Darmanin lundi 4 mai.

"Ce n'est pas en augmentant les impôts ou en différant les baisses d'impôt que l'on va relancer l'activité" , a affirmé le ministre de l'Action et des Comptes publics sur BFMTV . "Les Français doivent se demander d'où viennent ces milliards. 'Il va falloir qu'on les rembourse. On va se faire avoir l'année prochaine, on va augmenter les impôts.' Eh bien, non", a-t-il assuré. "L'augmentation des impôts, ça n'a jamais fait que retarder la reprise de l'activité , que de rendre plus inquiétant l'avenir pour les entrepreneurs et les particuliers".

Le locataire de Bercy souligne par ailleurs que les Français épargnent beaucoup en ce moment. "Il faut débloquer cette épargne en donnant confiance aux Français, en disant que nous n'allons pas augmenter les impôts, vous pouvez consommer, vous pouvez investir, vous pouvez relancer l'économie", a insisté le ministre qui espère ainsi parvenir à endiguer la récession.

"Le président de la République depuis trois ans il a baissé les impôts, a-t-il rappelé. Et d'ailleurs ça a marché : la croissance était plus forte qu'ailleurs, on avait le chômage au plus bas depuis 20 ans, on pouvait rembourser nos dettes. Tout ça parce qu'on avait baissé les impôts et redonné confiance aux Français. D onc ce n'est pas en augmentant les impôts demain qu'on va augmenter la croissance, bien au contraire" , a-t-il martelé.

Les Français ont également un rôle majeur à jouer dans la reprise économique en reprenant le travail au plus vite, a ajouté le ministre. "Nous souhaitons que lors du déconfinement, les Français retournent au travail, bref produisent parce qu'effectivement la fin du confinement c'est le retour à une activité économique plus normale", a-t-il précisé.