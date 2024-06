CB nous incite à payer « in France »-iStock-Hryhorii Bondar.jpg

CB fête ses 40 ans

CB fête cette année ses 40 ans et a lancé une campagne nationale (presse et digitale) pour renforcer sa présence auprès des particuliers et des professionnels. L’objectif ? S’imposer davantage face aux réseaux étrangers comme Mastercard et Visa. Plus de 75 % des transactions par carte emploient, en France, l’infrastructure CB mais ce pourcentage baisse chaque année. L’une des raisons de cette diminution est le succès croissant des banques en ligne, partenaires de Visa ou de Mastercard. Pour sa campagne de sensibilisation, CB a dévoilé dans un premier temps trois visuels mettant en avant le savoir-faire français (fromages, choux verts…). D’autres visuels (savons artisanaux à la lavande de Provence, miel…) ont ensuite été rendus publics. Tous ont en commun le slogan suivant : « Le made in France, c’est mieux si on paye in France ». Pour le groupement d’intérêt économique CB, l’idée est de promouvoir la souveraineté du paiement par carte bancaire en France. Dans le communiqué de presse diffusé à l’occasion du lancement de la campagne publicitaire, le GIE estime même que le paiement avec CB est un acte citoyen à part entière. Sur son site Internet, CB a indiqué que cette nouvelle campagne publicitaire nationale, signée Altavia Disko, est visible dans la presse écrite mais pas seulement. Des affiches ont aussi été mises en place dans différentes villes tandis qu’un dispositif digital, réseaux sociaux inclus, a été déployé.

Groupement des cartes bancaires : protection des données et innovation

Pourquoi utiliser CB ? Selon le GIE, il existe plusieurs raisons : c’est un réseau de paiement sécurisé, qui protège les données personnelles ; cela permet de soutenir l’économie française ; cela permet d’aider les commerçants pour lesquels il s’agit du réseau le moins onéreux (jusqu’à dix fois moins cher que ceux de la concurrence) ; c’est faire le choix de l’innovation avec des solutions adaptées aux habitudes en constante évolution des consommateurs français. Pour « payer in France » en ligne, cliquez simplement sur le logo CB parmi tous ceux proposés. Note : le logo CB sur votre carte indique qu’elle permet d’employer le réseau domestique de paiement.

Cartes Bancaires : divers événements prévus en 2024

On n’a pas tous les jours 40 ans ! C’est pourquoi, CB a prévu 40 événements en 2024, comme annoncé dans un communiqué de presse par Philippe Laulanie, directeur général du GIE. Le groupement veut célébrer 40 ans d’engagement pour l’innovation, la sécurité et la simplicité d’usage. Déterminé « à maintenir l’efficience et la compétitivité du modèle CB », il entend rester le réseau de paiement le plus utilisé en France pour encore (au moins) 40 ans. « Le paiement par carte ou mobile [est] un geste si simple au quotidien qui embarque tant de complexité technologique et d’enjeux stratégiques méconnus. CB s’attachera durant cette année 2024 à les révéler au plus grand nombre. » Et vous, pour vos paiements par carte bancaire, êtes-vous attentif au fait de « payer in France » ?