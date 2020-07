Castex veut "décaler la mise en oeuvre" de la réforme de l'assurance-chômage

Sujet sensible et chantier d'Elisabeth Borne, la nouvelle ministre du Travail, la réforme de l'assurance-chômage va être décalée a annoncé Jean Castex.

Jean Castex à sa sortie de l'Élysée pour son premier conseil des ministres, le 7 juillet 2020. ( AFP / Ludovic Marin )

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé mercredi sur RMC et BFMTV son intention de "décaler la mise en œuvre" de la réforme de l'assurance-chômage, dont les syndicats réclamaient l'abandon.

Indiquant qu'il "approuvait" cette réforme "faite au moment où la France avait (...) engrangé la plus forte baisse" du chômage et avant la crise du Covid-19, M. Castex a estimé que "le fil conducteur, c'est la vie quotidienne des gens, donc on adapte nos outils aux réalités dans leur intérêt".

Avec un taux de chômage attendu à 11,5% mi-2021 par la Banque de France, les syndicats demandaient l'abandon complet de la réforme de 2019, qu'ils ont toujours contestée.

Le gouvernement avait fait savoir qu'il reviendrait sur le durcissement de l'ouverture de droits (six mois de travail sur les 24 derniers depuis le 1er novembre contre quatre sur 28 avant).

Un futur encore flou

Le flou persiste sur deux mesures, désormais repoussées, qui devaient entrer en vigueur au 1er septembre. Le nouveau calcul de l'allocation pour ceux, souvent précaires, qui alternent contrats courts et chômage d'une part et la dégressivité après six mois pour les haut salaires d'autre part.

Les dispositions pour lutter contre les abus de contrats courts (bonus-malus dans certains secteurs et taxe de 10 euros sur certains CDD) ont du plomb dans l'aile car elles touchent des secteurs très frappés par la crise comme l'hôtellerie restauration. Elisabeth Borne doit aussi décider d'un renforcement des moyens de Pôle emploi en prévision d'un afflux d'inscriptions dans les mois qui viennent.