Passés du cash au paiement sans contact, les moyens de paiement continuent d’évoluer. L’objectif demeure le même : fluidifier l’expérience client tout en optimisant la sécurité de la transaction. Depuis sa généralisation, le paiement sans contact est fortement sollicité par les Français. Toutefois, cette méthode souffrait, jusqu’à lors, d’un point faible majeur : un règlement plafonné à 50 € qui ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.Le paiement sans contact, propulsé par la crise sanitaire, a séduit la majorité, bien qu'il soit limité dans son montant. Il portait sur 57% des transactions du 1er trimestre de 2021 selon la Banque de France. Dans ce contexte favorable, une révision à la hausse du plafond du paiement sans contact est prévue. Décryptage.

Carte bancaire : le paiement sans contact au-delà de 50 euros sera bientôt possible / iStock.com - FabrikaCr

Vers une uniformisation des moyens de paiement

À l’heure où les chèques se classent en tête de la liste des fraudes et arnaques au paiement, cette méthode se voit délaissée au profit du paiement sans contact. À la fois rapide, fluide et sécurisé, le paiement sans contact par carte bancaire s’est largement classé en tant que moyen de paiement privilégié du moment. Plus la peine d’insérer sa carte dans le terminal de paiement pour ensuite saisir son code PIN, une démarche qui s’étale sur quelques minutes : un simple passage de la carte sur le TPE suffit. En quelques secondes, l’achat est réglé, le consommateur repart satisfait et le caissier peut enchaîner. Seul bémol, cette méthode de paiement est limitée aux achats de 50 € ou moins. Au-delà de cette somme, il est nécessaire de procéder par la bonne vieille méthode… Du moins, jusqu’ici ! En effet, la suppression de ce plafond de paiement est en cours de déploiement pour uniformiser l’acte d’achat.

Un nouveau système d’authentification de paiement

Les nouveautés du côté des cartes bancaires s’enchaînent en nombre. En effet, les banques ont tout intérêt à optimiser le moyen de paiement le plus plébiscité. Il est maintenant question de lever la limite de paiement imposée au paiement sans contact, portée à 50 €. Jusque-là, il suffisait d’effleurer le TPE avec sa carte pour valider un achat inférieur à ce montant. Cette démarche demeure inchangée, mais un nouveau système de validation vient s’ajouter au tableau pour permettre les paiements sans contact au-delà de 50 €. Il s’agit du PIN Online. Sans devoir introduire la carte dans le terminal, le client sera invité, après passage de la carte sur le TPE, à saisir son PIN, carte à la main, pour valider la transaction de plus de 50 €.

Un déploiement progressif attendu

À l’image de tout changement majeur, le PIN Online, qui permet le paiement sans contact au-delà du plafond initial, est actuellement en phase d’expérimentation. Pour l’heure, la nouveauté n’est proposée que par les taxis G7 dans la capitale. Par ailleurs, le PIN Online n’est pour l’instant déployé que pour les cartes bancaires qui fonctionnent sur les réseaux Visa, Mastercard et CB. Avec ce nouveau système, les clients pourront non seulement régler des achats plus conséquents, mais aussi demander à recevoir le ticket de caisse par mail ou encore laisser un pourboire. PIN Online est attendu pour une généralisation sur l’ensemble des cartes bancaires d’ici un an.