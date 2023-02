Carrières longues: les oppositions dénoncent "flou" et "injustice"

Des élus d'opposition ont multiplié les interventions à l'Assemblée jeudi pour dénoncer le "flou" voire "l'injustice" pour les "carrières longues" dans la réforme des retraites, avec 43 ou 44 ans de cotisation selon l'âge d'entrée dans le monde du travail avant 21 ans.

C'est "totalement délirant, à six mois près, vous prenez un an de plus ou de moins, au petit bonheur la chance. Comptez-vous continuer à jouer aux dés la vie des gens?", a attaqué le LFI Hadrien Clouet.

Un amendement du gouvernement, prévu à l'article 8 du projet de réforme, ne "précise rien sur le dispositif des (personnes ayant démarré) à 16 et 18 ans, nous ne savons toujours pas combien il coûte, nous vous demandons de répondre pour la sincérité des débats", a embrayé le LR Aurélien Pradié, qui en a fait son cheval de bataille, quitte à diviser la droite.

"C'est de l'injustice" et un "couac" du gouvernement, a dénoncé la RN Laure Lavalette.

"Le flou s'est installé, c'est sans doute qu'il y a un loup", a estimé le socialiste Guillaume Garot.

Mardi, Elisabeth Borne avait lâché du lest sur ce volet en annonçant qu'aucun salarié en "carrière longue" ne serait obligé de cotiser plus de 43 ans dès lors que deux autres conditions seront remplies: avoir atteint l'âge de départ anticipé requis et "avoir travaillé 4 ou 5 trimestres avant un certain âge".

Ce dispositif permet à une personne ayant démarré à 17 ans de partir à 60 ans après 43 ans de cotisation.

Mais selon un tableau du gouvernement, 44 ans de cotisation sont nécessaires pour certains seuils d'entrée dans la vie active: 14 ans, 16 ans, 18 ans, en raison de l'articulation entre durée de cotisation et âge de départ requis: 58 ans pour les 14-15 ans, 60 pour les 16-17 ans et 62 ans pour les 18-19 ans.

"Les carrières longues, c'est à l'article 8, les réponses pourront être apportées. Ce matin vous avez pris un bon rythme, vous êtes un peu moins dans l'obstruction, on peut y arriver", a répondu le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, alors que les députés examinaient les amendements après l'article 2 et que les débats s'achèveront vendredi soir.