Carrières longues: le Sénat vote l'extension à ceux ayant commencé entre 20 et 21 ans

Le Sénat dominé par la droite a voté jeudi l'extension du dispositif de carrières longues de la réforme des retraites à ceux ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans, pour un départ anticipé à 63 ans.

La Première ministre Elisabeth Borne s'était dite favorable à cette mesure dès le début février, en réponse à une demande des députés LR. Les sénateurs ont validé divers amendements en ce sens (des écologistes, de Renaissance et des RDSE à majorité radicale) alors que l'Assemblée n'avait pas eu le temps de se prononcer.

Actuellement, un début de carrière avant 20 ans peut permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans peut donner droit à une retraite anticipée de quatre ans. Le projet de réforme prévoit que ce dispositif sera "adapté": ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, soit 62 ans; ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront partir à 60 ans, etc.

"C'est compliqué, extrêmement compliqué", a admis le ministre du Travail Olivier Dussopt, pressé de questions des parlementaires de gauche. "J'ai l'impression qu'on vote tout en aveugle", a lancé le socialiste Claude Raynal.

Le Sénat a repoussé des amendements visant à étendre davantage le dispositif de carrières longues, notamment pour réclamer 43 ans de cotisation maximum pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est ce qu'a peu ou prou demandé le député LR Aurélien Pradié, mais le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau juge que cela "fait perdre son sens à notre système".

M. Dussopt a aussi appelé à maintenir un "équilibre financier" de la réforme, et renvoyé aux discussions qui auront lieu la semaine prochaine entre députés et sénateurs pour trouver un compromis sur l'ensemble du projet de loi.

Alors que le socialiste Serge Mérillou accusait le ministre d'être "un comptable et un financier, sans états d'âme", l'intéressé l'a blâmé en retour, évoquant une "mélenchonisation" de certains et suscitant de vives protestations à gauche.