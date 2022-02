Carnet d'information du logement : qu'est-ce que c'est ?

Si les véhicules disposent d’une carte grise et l’Homme un carnet de santé, l’ordre des choses veut que nos habitats soient également dotés d’un registre de suivi. Le Carnet d’Information du Logement, ou CIL, a été imaginé dans cette optique. Centralisant toutes les données liées à l’entretien de la performance énergétique d’une résidence, ce registre numérique est un outil innovateur et facilitateur.Digitalisation oblige, la mise en place du CIL, ou carnet d’information du logement, n’était plus qu’une question de temps. Entrée en vigueur en 2020 pour une poignée de propriétaires, ce dispositif numérique flambant neuf sera obligatoire à compter de janvier 2023. Zoom sur les détails.

Une sorte de carnet de santé de l’habitat

À l’heure où les propriétaires sont vivement encouragés à revoir l’isolation de leur maison dans le cadre de la transition énergétique, le Carnet d’Information du Logement entre en jeu. Concrètement, le CIL est un outil numérique sécurisé qui regroupe en un seul document toutes les données relatives à l’état et à la performance énergétique de leur logement. Le dispositif vient donc remplacer les divers papiers désordonnés et éparpillés en les numérisant pour une meilleure traçabilité. Initialement, cette solution numérique, mise à la disposition des propriétaires et locataires d’un logement, avait été annoncée dans le sillage de la loi sur la transition énergétique (TECV) de 2015. Un tout autre carnet, baptisé “carnet numérique du logement”, avait alors été imaginé pour, au final, voir le jour, en janvier 2020, sous un autre nom.

Le contenu du carnet d’information du logement

En sa qualité de carnet de santé de l’habitat, le CIL liste une série d’informations qui renseignent en détail l’état énergétique d’un logement donné. Son contenu est amené à évoluer au fil du temps et des travaux de rénovation énergétique réalisés. En soi, un carnet d’information du logement constitué en bonne et due forme doit contenir :Toutes les données techniques relatives à la construction de l’habitat : les matériaux utilisés, les travaux de réhabilitation réalisés. La vie, l’histoire du logement y est chronologiquement détaillée ; Les détails liés aux installations énergétiques du logement : les plans du réseau électrique, de l’eau courante, de l’aération ainsi que le type d’équipement ou la technologie utilisée ;Les informations déterminant la performance énergétique générale du logement : sa classe énergétique, les rapports de son DPE (Diagnostic de performance énergétique), sa consommation quotidienne.

Le rôle du CIL dans l’entretien et la gestion du logement

Le CIL a été pensé de manière à servir de guide, de tableau de bord et d’outil décisionnel pour les occupants d’un logement dès lors qu’il est question de consommation et de performance énergétique. Son objectif primaire est d’éviter que l’habitat ne se transforme en passoires thermiques, désormais interdites de location. Grâce aux données répertoriées par ce dispositif, le carnet d’information permet de :Suivre de près la consommation électrique, en gaz et en eau du logement ;Repérer les failles et les fuites énergétiques qui requièrent des travaux de réparation ;Optimiser l’entretien du logement et sa performance énergétique globale.