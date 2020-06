Camping : 5 conseils pour un bivouac sans couac

Le camping séduit chaque année 10 millions de Français et pour cause, il allie confort et économies ! Et dans ces temps de post confinement et vacances locales, nul doute qu'il sera plébiscité. En outre, rien de mieux également pour occuper les enfants, avec de nombreuses activités proposées. Tentés par l'expérience ? On vous donne 5 conseils pour un bivouac réussi !

Entreprise : tout savoir sur le hackathon / iStock.com - Artur

1) Définissez votre budget

Vous partez en camping ? Quelles activités prévoyez-vous sur place ? Déterminez-les à l'avance afin d'estimer la somme que vous prendrez sur vous ! Par exemple, si vous voulez faire de l'accrobranche, comptez-le dans votre budget. Les campings renferment souvent un bon nombre d'activités sur place, qui représentent des coûts annexes. N'oubliez pas les dépenses que vous ferez en nourriture. Sinon, emmenez des provisions avec vous, afin de limiter vos dépenses dans les commerces de proximité souvent chers !

2) Choisissez bien l'emplacement

Si vous campez avec une tente, voici quelques conseils pour son installation. Rien de mieux qu'un sol plat ! Mettez-vous à l'abri du vent et de la pluie en cas de mauvais temps. Déterminez la direction du vent au préalable, en regardant la position des arbres par exemple, et positionnez l'entrée de votre tente dans le sens opposé ! Concernant la pluie, favorisez les sols avec graviers ou avec du sable, qui draineront facilement l'eau. Vous pouvez, sinon, investir dans une tente waterproof. Enfin, n'oubliez pas de prendre en compte la position du soleil dans votre emplacement. Repérez l'est pour savoir d'où il se lèvera et placez votre tente à l'ouest pour qu'elle reste dans l'ombre durant la matinée. En plus, elle bénéficiera des rayons de l'après-midi !

3) Confort ou nature ?

Ne vous méprenez pas, il existe plusieurs types de camping ! Choisissez-le en fonction de vos préférences. Pour ceux qui recherchent absolument confort et équipements, n'hésitez pas à prendre une caravane ou à vous diriger vers un camping chic, car oui, ça existe ! C'est ce qu'on appelle le glamping, soit le camping glamour. Sachez que le confort de bons campings équivaut à celui d'hôtels. Adieu les clichés ! Les mobil homes, aussi, sont souvent tout équipés. Vous pouvez parfois réserver des chalets ou cottages. Enfin, pour les plus aventuriers, des emplacements sont destinés à l'installation de tentes. À vous de choisir au gré de vos envies !

4) Un camping, ça se réserve !

Pensez à réserver votre camping à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises ! Organisez-vous à l'avance pour avoir le choix et de bons prix ! Le camping associe confort et économies, permettant de passer de bonnes vacances à moindres frais. Si vous vous y prenez à la dernière minute, il y a de grandes chances pour que vous finissiez par dormir à la belle étoile. Pensez alors à prendre une lampe torche, du papier toilette, des boîtes hermétiques pour ranger votre nourriture et un répulsif anti insectes. N'oubliez pas de demander l'autorisation du propriétaire du terrain si vous décidez de camper en pleine nature. Vous pourrez observer les étoiles en toute tranquillité !

5) Soignez votre paquetage

Enfin, c'est l'heure de préparer votre matériel à emporter ! Prenez les équipements indispensables sans trop vous charger, car au-delà de 10 kg pour les randonneurs, vous serez vite fatigué. Ainsi, si vous partez dans un camping pour camper en tente, mettez dans votre liste un sac de couchage à choisir en fonction de la température des nuits, un tapis de sol en mousse ou un matelas autogonflant, plus agréable, une tente (prenez une tente 2/3 places si vous êtes 2, pour pouvoir entreposer vos sacs également) et une bâche. Figurent aussi parmi les indispensables un réchaud, une lampe frontale, un couteau multifonctions, un nécessaire de cuisine, des pastilles pour de l'eau potable, une trousse de toilette et de pharmacie.

Nos astuces :

Enfin, n'oubliez pas d'éteindre les lumières inutiles qui attireront les nuisibles. Dans ce cas, prévoyez des huiles essentielles pour vous protéger des moustiques par exemple !