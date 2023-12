Campari compte s'offrir le cognac Courvoisier

Le groupe italien de boissons Campari a annoncé jeudi avoir entamé des négociations exclusives avec le groupe américain de spiritueux Beam Suntory afin d'acquérir 100% du capital de Beam Holding France, qui détient la marque de cognac premium Courvoisier.

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

La valeur d'entreprise est de 1,32 milliard de dollars, composée d'un prix fixe de 1,2 milliard et d'un complément maximum de 0,12 milliard payable en 2029 en fonction de la réalisation d'objectifs de ventes au cours de l'exercice 2028, indique Campari dans un communiqué.

Cette transaction, "la plus importante dans l'histoire de Campari", "permettra une expansion significative aux États-Unis" et contribuera à l'accroissement des capacités de production et d'embouteillage en France, estime le groupe.

"Nous sommes ravis d'acquérir l'une des quatre premières maisons de cognac historiques, Courvoisier, qui dispose d'un potentiel important", a commenté le PDG du groupe italien Bob Kunze-Concewitz, qui quittera son poste en avril 2024.

Fondée en 1828 par Félix Courvoisier à Jarnac, en Charente, la Maison Courvoisier a marqué l'histoire comme fournisseur officiel de l'empereur Napoléon III.

Courvoisier a "approvisionné les cours royales d'Europe et a été la boisson préférée de la Belle Époque, choisie pour célébrer l'inauguration de la tour Eiffel et l'ouverture du Moulin-Rouge", souligne Campari.

Le groupe italien est déjà bien implanté sur le marché français, après avoir acquis la célèbre liqueur Grand Marnier en 2016, le cognac Bisquit Dubouché en 2017, les rhums Trois Rivières et La Mauny en 2019, ainsi que le Champagne Lallier en 2020 et la marque de liqueur aromatisée Picon en 2022.

Fondé en 1860, Campari s'est lancé dans des acquisitions à partir de 1995, se transformant en multinationale présente sur plus de 190 marchés, avec un portefeuille comptant désormais plus d'une cinquantaine de marques.