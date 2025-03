C’est la saison et ça peut (vraiment) ruiner vos vacances au soleil : connaissez-vous cet événement ?

Vous prévoyez de vous envoler vers une destination ensoleillée - disons les Caraïbes - mais avez-vous pensé à ce qui pourrait saboter votre voyage ? Tour d’horizon.

Le Mexique, les Caraïbes… Ces destinations peuvent sembler idéales pour passer les vacances au soleil . Mais elles attirent également des milliers d’étudiants américains prêts à faire la fête pendant plusieurs semaines, ainsi que des phénomènes naturels envahissants voire dangereux... Voici deux exemples.

Le Spring Break

Le 1er mars, la plupart des universités américaines libéreront leurs étudiants pour le Spring Break (vacances de printemps), un congé avancé au 22 février pour certaines facultés. À quoi faut-il s’attendre ? À des côtes américaines et mexicaines envahies de «Spring Breakers» et à une fête presque ininterrompue, du mois de mars au mois d’avril. En vacances dans un hôtel All Inclusive au Mexique, une vacancière s’en souvient encore et raconte dans un commentaire sur le site TripAdvisor : « On entendait des cris en pleine nuit, on a dû dîner tous les soirs à 20 heures et le bar était monopolisé par des jeunes. Ils ont vraiment gâché l’ambiance 5 étoiles et le paradis de cet endroit sublime. »

Si le Spring Break a vu le jour à Fort Lauderdale en 1936, aujourd’hui ce sont les plages de Miami, Orlando, Tampa, Panama City, Daytona, ou encore l’île de Key West qui sont prises d’assaut en Floride . Aux États-Unis, le Spring Break a également lieu sur les côtes californiennes. Le Mexique est aussi une destination prisée des Spring Breakers, notamment Cancun et les plages du Yucatán.

Les sargasses

Depuis 2011, les sargasses , des algues brunes inoffensives en pleine mer mais polluantes et nauséabondes une fois échouées, viennent régulièrement recouvrir les plages de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane , des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Barbade, Cuba, la République dominicaine, le golfe du Mexique, le Venezuela, mais aussi les littoraux de Côte d’Ivoire, du Bénin et du Togo ne sont pas épargnés.

Un phénomène qui pousse ainsi les hôteliers locaux à trouver des solutions. « Lorsque j’étais en vacances au Mexique en mai 2022, des gens étaient missionnés pour évacuer les sargasses » , indique Kylian, un vacancier. « Cette année-là, toute la côte était touchée et il était impossible de se baigner tant l’odeur était insupportable. En 2024, en revanche, il n’y en avait pas. Ce phénomène est peut-être périodique ? »

En effet, les algues se déplacent selon les saisons. En 2023, Thierry Thibaut, professeur d’écologie marine à l’Université Aix-Marseille - MIO (Institut méditerranéen d’océanologie), expliquait au Figaro que les sargasses « se trouvent généralement du côté de l’Afrique en hiver, puis au printemps, elles se déplacent vers les Caraïbes.»

Les voyagistes contraints à s’adapter

Si ces phénomènes peuvent gâcher vos vacances, ils obligent aussi les voyagistes à s’adapter. À l’approche du Spring Break, l’agence de voyages Fram est par exemple contrainte de vérifier que les hôtels avec lesquels elle travaille n’accueillent pas de Springbreakers. Contactée par Le Figaro , elle indique : « Quant aux sargasses, leur présence et le nettoyage des plages sont précisés dans nos "Infos vérités", mais nous proposons toujours des hôtels avec piscine dans le cas où l’accès au sable serait impossible. »