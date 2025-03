Budget : où va l′argent de vos impôts et cotisations ?

Alors que la ministre des Comptes publics veut plus de transparence sur l′affectation des impôts, Le Revenu dresse un bilan schématique des recettes et dépenses de la sphère publique.

Comment l'argent de nos impôts est-il utilisé ? Tous les Français se posent cette question. La ministre des Comptes publics vient d'ailleurs d'indiquer à la Tribune Dimanche vouloir « ouvrir la boite noire de Bercy ». En attendant la concrétisation de ce voeu de transparence formulé par Amélie de Montchalin, Le Revenu s'est penché sur la question.

Quel budget ?

Lorsqu'on parle de recettes et de dépenses publiques, il faut déjà savoir ce que l'on englobe. Il y a bien entendu l'État et ses administrations centrales. Mais le public intègre aussi les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale.

Selon les chiffres de Bercy, les recettes cumulées de ces trois piliers ont été de 1.455 milliard d'euros en 2023.

L'autre point important à retenir est que l'État a pris l'habitude de dépenser plus qu'il gagne. Ainsi, en 2023 toujour