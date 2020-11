BTP: malgré le reconfinement, Eiffage ne change pas ses prévisions

Le géant français du BTP Eiffage a maintenu mercredi ses prévisions annuelles et table toujours sur un net redressement au second semestre après être tombé dans le rouge au premier, même s'il admet que ses autoroutes et aéroports souffriront.

Le groupe, numéro 3 français du BTP après Bouygues et Vinci, a fait état, dans un communiqué, d'une petite baisse de ses revenus au troisième trimestre à 4,57 milliards d'euros, soit 2,3% de moins qu'un an plus tôt.

Il a notamment subi une baisse de son chiffre d'affaires dans ses activités de chantiers, un secteur qui reste sujet à de nombreuses contraintes dans le cadre de la crise sanitaire.

Le groupe, qui avait subi une perte nette au premier semestre en raison notamment d'un confinement de plusieurs semaines en France, doit actuellement gérer de nouvelles mesures de ce type mises en place fin octobre.

"L'activité se poursuit dans les travaux, [mais] ce deuxième confinement pénalisera inévitablement les trafics autoroutier et aéroportuaire en France", a prévenu le groupe.

Pour autant, Eiffage, qui est surtout actif dans les concessions d'autoroutes et se concentre sur des aéroports français par contraste avec son concurrent Vinci, ne change pas les prévisions qu'il avait actualisées l'été dernier, lors de ses résultats semestriels.

Il fait toujours état de "perspectives d'activité et de résultats attendus en forte baisse sur 2020", mais sans évoquer une perte annuelle car il attend "un redressement significatif au second semestre".

