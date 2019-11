Bretagne : une île mise en vente à 1,68 million d'euros

Si vous remportiez le tirage du Loto, que feriez-vous ? C'est une question que beaucoup de joueurs se posent régulièrement. Et pour certains, cela ne fait pas le moindre doute : c'est dans une île privée qu'ils investiraient leur précieux butin. Bonne nouvelle, cette île ne se trouve pas dans les Caraïbes ou à l'autre bout du monde, mais en France métropolitaine. Comme le rapporte Le Figaro Immobilier, l'agence de prestige Sotheby's International Realty met en vente l'île de Roch ar Hon.Située à 10 minutes en bateau de L'Arcouest dans les Côtes-d'Armor, l'île est à quelques encablures de l'archipel de Bréhat. Pour vous offrir ce petit coin de paradis, il vous faudra investir 1,685 million d'euros, soit l'équivalent d'un bel appartement familial au c?ur de la capitale. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, si celui-ci reste important, il n'est pas non plus exorbitant. La propriété s'étend sur 6 420 mètres carrés. S'y trouve une maison typiquement bretonne de 140 mètres carrés, construite au XVIIIe siècle et rénovée dans les années 1990.Lire aussi Spécial immobilier : le marché au beau fixeUn seul propriétaireAvec ses pierres apparentes, ses toits en ardoise, ses deux chambres et sa cheminée, la maison, raccordée au réseau EDF et à l'eau courante, n'attend plus que vous y posiez vos valises. Clou du spectacle : son séjour, avec vue sur l'océan, donne l'agréable illusion de tenir la proue d'un bateau. Petite...