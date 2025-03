Brésil éternel : quatre échappées entre nature sauvage et villes vibrantes

Prêt-à-partir, la newsletter hebdomadaire d’inspiration du

Chers voyageurs,

Ceux de Rio ou de São Paulo viennent de se terminer ? Le Brésil ne se résume pas à ses carnavals flamboyants. Toute l’année, ce pays immense dévoile ses trésors aux voyageurs en quête d’émotions et de dépaysement.

Le Pantanal se vit comme un safari grandeur nature, où le jaguar règne en maître au cœur de la plus grande zone humide de la planète. À São Paulo, ville tentaculaire en perpétuelle mutation, l’effervescence se déploie dans ses galeries d’art, ses restaurants d’avant-garde et ses quartiers branchés. Et pour une échappée au plus près de la nature, la Mata Atlântica déroule son écrin luxuriant jusqu’aux rivages de l’Atlantique, offrant un refuge aux amoureux de la jungle et des grands espaces. Enfin, au sud-est du Brésil , Paraty est un petit port somptueusement préservé. On recommande souvent ce village comme une étape agréable. En réalité, il vaut tous les détours, et un séjour là-bas n’est jamais assez long.

Quatre destinations, quatre ambiances, pour un voyage à la découverte d’un Brésil pluriel et fascinant.

Boa viagem!

Mata Atlantica, une jungle océanique aux portes de São Paulo

Elle dévale montagnes et collines, trempe ses racines dans les eaux vertes de l’Atlantique et se réfugie sur plus de 400 îles pour venir se faufiler jusqu’aux pieds du Christ crucifié sur les hauteurs de Rio. Balade au royaume brésilien du végétal, entre géants des brumes, vertigineux dômes de granite et plages alanguies.

Escale à São Paulo, la nouvelle Babylone

La carte postale de São Paulo, a priori, ne fait pas rêver. Capitale économique du Brésil, elle a le rythme des affaires dans la peau, bien avant celui de la samba. On vit en accéléré dans un chaos incessant sur terre et dans les airs – le ballet d’hélicoptères est impressionnant. Et pourtant « Sampa », comme on l’appelle ici, a de quoi séduire avec sa scène culturelle vibrante et ses tables qui sont les meilleures du pays.

Dans les forêts du Pantanal, sur les traces du jaguar

Le Pantanal, gigantesque plaine inondable de 210.000 km 2 au cœur du continent sud-américain, est la région de tous les possibles. Aux confins du Mato Grosso, le jaguar sort de l’ombre des forêts inondées pour s’exhiber au grand soleil sous le regard ébloui des amateurs de nature. Le fauve jusqu’alors pourchassé par les propriétaires de fazendas semble avoir trouvé une rédemption inespérée grâce à l’écotourisme.

Brésil : cinq bonnes raisons de s’attarder à Paraty, petit bijou de la Costa Verde

Au XVIIe siècle, Paraty représentait la dernière étape de la route de l’or, et de riches marchands y ont fait construire des maisons hautes structurées de boiseries, avec de beaux jardins intérieurs. Aujourd’hui, ce port préservé, à mi-chemin entre Rio et São Paulo, est la porte d’entrée de la «côte verte» brésilienne. Architecture coloniale, nature foisonnante et bonne chère font partie de ses atouts charme.