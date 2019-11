Bouygues gagne pour 1,1 md EUR de contrats à Hong Kong pour construire des tunnels

Bouygues, géant français du BTP, a remporté pour plus de 1,1 milliard d'euros de contrats à Hong Kong afin d'y construire des tunnels routiers ces prochaines années, a-t-il annoncé jeudi.

"Hong Kong a confié à Bouygues (...) les contrats portant sur la construction de deux tunnels routiers dans la péninsule de Kowloon", annonce Bouygues dans un communiqué, en marge de ses résultats trimestriels, évoquant un "montant global de plus d'un milliard d'euros".

Dans le détail, il s'agit d'un premier contrat de 364 millions d'euros et d'un second de 756 millions, ce qui porte le montant global à 1,12 milliard. L'un court jusqu'en 2025 et l'autre 2026.

"Ces contrats s'inscrivent dans le cadre de la construction d'un nouvel axe routier appelé la Route 6", a expliqué Bouygues.

Le premier vise à construire près de trois kilomètres de tunnel entre les zones de Yau Ma Tei et Ma Tau Kok. Le second concerne presque 3,5 kilomètres d'un futur tunnel sous-marin entre l'ancien aéroport international, Kai Tak, et la zone de Cha Kwo Ling.

"Ces nouveaux projets seront réalisés dans un terrain à la géologie complexe et en milieu urbain dense, faisant ainsi appel à un large éventail de méthodes d'excavation", a conclu Bouygues.

Le groupe a déjà remporté de multiples contrats à Hong Kong dont, voici cinq ans, la construction de tunnels du métro pour près de 500 millions d'euros.

