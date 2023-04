Bourse : les actions à petit prix, le nouvel eldorado des investisseurs ?

Les penny stocks sont donc accessibles à toutes les bourses. (Crédit photo: © denisismagilov - stock.adobe.com)

Avec des rendements dépassant parfois les 1 000 % sur trois ans, les actions à petit prix suscitent l'intérêt des investisseurs. Mais attention, l'achat de ces "penny stocks" n'est pas sans risque, bien au contraire !

Par MoneyVox,

Acheter des actions pour moins de un ou deux euros, c'est possible grâce aux "penny stocks". Ces titres financiers permettent d'investir en bourse moyennant seulement quelques centimes, et offrent parfois des niveaux de rendement record. Toutefois, le niveau de risque d'un tel investissement est extrêmement élevé. Les perspectives de gain compensent-elles les risques de perte en capital ? Pour réussir l'acquisition d'actions à petit prix, il est important d'être bien informé sur leurs avantages et leurs inconvénients.

Des investisseurs attirés par d'éventuels rendements prodigieux

Plusieurs bonnes raisons poussent les investisseurs à acquérir des titres cotés à moins d'un ou deux euros. Tout d'abord, il est possible d'investir de petites sommes d'argent, et les penny stocks sont donc accessibles à toutes les bourses. "Les penny stocks sont des sociétés dont le cours tend vers zéro" résume Antoine Fraysse-Soulier, analyste marché pour le courtier eToro. À titre d'exemple, les titres de a société Atari, la célèbre entreprise de jeux vidéo, sont affichés à seulement 12 centimes. Faisant d'une pierre deux coups, ces actions proposées à petit prix offrent la possibilité de diversifier son portefeuille d'investissement.

Mais si les penny stocks sont regardés avec autant d'intérêt par les épargnants, c'est avant tout grâce à un niveau potentiel de rendement particulièrement élevé. Cela a été le cas pour les heureux acquéreurs de titres de la société Avanquest. En 2015, un titre valait 90 centimes d'euro. L'entreprise a choisi de se restructurer et de changer de nom, devenant alors Claranova. Résultat : à la fin de l'année 2018, le cours de la société était passé à 10,96 euros, soit une flambée de 1 117 % en l'espace de trois ans !

Volatilité et risque de perte en capital : des inconvénients à ne pas occulter

La success-story de Claranova ne doit pas faire oublier le niveau de risque particulièrement élevé que représente un tel investissement. En effet, si la volatilité, c'est-à-dire la variation du cours du titre, existe à la hausse, elle est aussi possible à la baisse. Il est donc possible de perdre tout ou partie de son capital. Cela peut être le cas lorsque la situation financière de la société se dégrade, ou quand celle-ci souffre d'une mauvaise réputation. Par exemple, la société Orpea qui gère des maisons de retraite affichait un cours à 100 euros en 2021, contre seulement 2,30 euros désormais.

"Pour ces sociétés, souvent très endettées ou qui souffrent d'une mauvaise image, le risque d'une faillite ou d'un retrait de cote est considérable", précise Antoine Fraysse-Soulier. Dans ces hypothèses, c'est l'intégralité de la mise de départ qui est perdue. De plus, il peut être difficile de céder des penny stocks. Il n'est pas rare qu'il faille attendre plusieurs jours avant de parvenir à faire exécuter un ordre. Cette faible liquidité peut être problématique pour les investisseurs qui souhaitent pouvoir récupérer leur argent rapidement.

Les règles à suivre pour investir dans des penny stocks

Antoine Fraysse-Soulier résume la situation sur les penny stocks : "Ce sont souvent des sociétés mal en point". Toutefois, un redressement de la situation peut être possible, et permettre au cours des titres de repartir à la hausse. L'analyste marché de chez eToro donne quelques clés pour limiter les risques avec, en premier, l'analyse des comptes trimestriels de la société. Ceci permet d'obtenir un premier aperçu de l'évolution de sa situation financière et comptable.

"Regardez également si le cours de l'entreprise continue à baisser, ou s'il est stable depuis plusieurs mois, ce qui pourrait indiquer que le point bas a été atteint" précise Antoine Fraysse-Soulier. Pour lui, les penny stocks peuvent être une solution de placement pertinente, à condition de n'y consacrer qu'une part minoritaire de son capital, entre 5 et 10 % au maximum, et de bien choisir ses investissements.