Boulogne-Billancourt: accord entre Bouygues et des associations en faveur d'un projet immobilier

La société de promotion immobilière du groupe Bouygues a annoncé jeudi avoir signé avec six associations un protocole d'accord qui met fin à leur recours contre un projet immobilier situé sur l'Ile Seguin à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Ce projet de 100.000 m2, intitulé Vivaldi, prévoit la construction de bureaux, de commerces et d'un grand parc sur la partie centrale de l'île, ancien siège d'une usine de construction automobile Renault.

"Nous sommes très heureux que Vivaldi puisse voir le jour grâce à cet accord que nous venons de signer", a déclaré le président de Bouygues Immobilier, Bernard Mounier, dans un communiqué.

"Ce nouveau projet est bien la preuve que la concertation et l'écoute sont aujourd'hui au coeur de l'immobilier pour proposer des opérations qui répondent aux besoins des usagers, des riverains et des collectivités", a-t-il ajouté.

Plusieurs associations locales, dont Environnement 92, le Comité de sauvegarde des sites de Meudon et La Seine n'est pas à vendre, avaient déposé l'été dernier un recours contentieux contre Vivaldi.

En février, elles avaient annoncé être parvenues à un compromis avec Bouygues Immobilier et la Société publique locale Val-de-Seine Aménagement, le promoteur et l'aménageur s'engageant notamment à réduire la hauteur des immeubles de bureaux et à mettre en oeuvre un plan de végétalisation de l'île.

Sollicités par l'AFP, les associations et leur avocat n'ont pas réagi dans l'immédiat à l'annonce de la signature de l'accord.

Les travaux de construction du projet Vivaldi doivent démarrer début 2024.

