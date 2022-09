Bornes de recharge: Zeplug lève 240 millions d'euros et acquiert Bornes Solutions

La start-up française Zeplug a annoncé mercredi la levée de 240 millions d'euros auprès d'un fonds britannique pour se développer sur le marché prometteur des bornes de recharge pour voitures électriques dans les immeubles.

Intermediate Capital Group PLC a investi dans Zeplug via son fonds d'investissement en infrastructures, ICG Infra, a précisé l'opérateur dans un communiqué.

Zeplug rachète par la même occasion un de ses principaux concurrents français, Bornes Solutions, qui était dans le portefeuille d'ICG Infra.

Fondé en 2014, Zeplug compte utiliser les capitaux levés auprès d'ICG Infra pour accélérer son déploiement en France et se lancer dans les pays voisins (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse), mais aussi aux Etats-Unis, où il a ouvert un bureau, a indiqué à l'AFP Nicolas Blanchet, directeur général de Zeplug.

Zeplug et plusieurs de ses concurrents, comme EDF, Waat ou Park'n Plug, proposent des solutions pour simplifier l'installation des bornes en copropriété ou dans les entreprises.

Ils prennent généralement en charge l'installation des infrastructures collectives, comme les câbles et parfois des compteurs communs, puis facturent l'installation de la borne, fortement subventionnée, ainsi que sa maintenance et les recharges.

En dépit du droit à la prise mis en place en 2011, qui permet à chaque copropriétaire d'installer, à ses frais, une prise pour son véhicule, le nombre de copropriétés équipées reste minime, autour de 2%.

Ce manque de bornes privées dans les habitats collectifs reste un obstacle de taille à l'électrification des voitures, une brique importante dans la lutte contre le changement climatique.

"Beaucoup de sociétés sont actives sur ce marché porteur. Mais parmi les acteurs qui adressent le secteur de la charge privée, il y a peu d'acteurs d'une taille significative", a indiqué Ludovic Laforge du fonds ICG Infra.

"Ce segment a été le moins développé parce qu'il est un peu plus compliqué. Mais c'est le secteur qui fait le plus de sens: les gens veulent charger chez eux", et cette recharge peut être pilotée pour charger la nuit, a souligné M. Laforge.

Zeplug est également partenaire de 18 marques automobiles qui ont dopé leur catalogue électrique et proposent son offre à leurs clients, parmi lesquelles Audi, BMW, Volvo et Volkswagen. La société compte 120 salariés en France et Bornes Solutions une centaine.

tsz/jbo/er