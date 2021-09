Bordeaux sur le chemin de l'encadrement des loyers

La ville de Bordeaux va pouvoir expérimenter l'encadrement des loyers dès 2022, après avoir reçu l'accord du gouvernement, ont annoncé vendredi la Ville et la Métropole.

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon a validé la candidature de la ville pour la mise en place de ce dispositif, prévu par la loi Elan (évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) de 2018, se félicitent les deux collectivités dans un communiqué.

Bordeaux et son agglomération connaissent "des augmentations fortes des prix de l'immobilier et une tension locative très importante. (...) Bordeaux en particulier se classe, depuis quelques années, parmi les villes plus chères de France", selon le communiqué.

Le "marché immobilier s'est détérioré avec notamment une décorrélation toujours plus grande entre des prix en augmentation constante et les ressources des ménages qui ne progressent pas (...) Pour le même loyer, les habitants ont perdu en 4 ans en moyenne 18 m2", ajoutent les collectivités.

Des études devront encore déterminer les zones concernées avant un arrêté préfectoral précisant le montant d'un loyer médian pour chaque zone, au second semestre 2022.

L'encadrement des loyers est en vigueur depuis 2015 à Paris - avec une interruption d'un an - , ainsi qu'à Lille et des villes de Seine-Saint-Denis. Il interdit aux propriétaires de demander aux locataires un montant supérieur à une somme donnée, celle-ci variant selon les quartiers en fonction de l'état du marché.