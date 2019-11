Bonus écologique : les voitures électriques les plus chères bientôt exclues du dispositif

Le gouvernement s'attaque au bonus écologique remis pour l'achat de voitures électriques. Son montant sera divisé par deux pour les véhicules de plus de 45 000 euros et supprimé pour ceux dépassant 60 000 euros. Cette mesure prévue dans le Projet de loi de finance 2020 sera appliquée dès le 1er janvier 2020.

Les voitures électriques de luxe ne pourront bientôt plus bénéficier du bonus écologique. A partir de 2020, ceux qui achèteront des modèles à plus de 60 000 euros ne pourront plus solliciter la prime de 6 000 euros, selon une information du Parisien. Et pour les véhicules commercialisés entre 45 000 et 60 000 euros, la prime sera divisée par deux.

Ces modifications d'attribution du bonus écologique sont contenues dans le Projet de loi de finance 2020 et seront appliquées dès le 1er janvier prochain. Le gouvernement souhaite ainsi orienter davantage cette aide vers les foyers aux revenus modestes.

Les constructeurs vont-ils baisser leurs prix ?

Seuls les acheteurs de véhicules électriques dont le prix est inférieur à 45 000 euros toucheront donc le bonus de 6 000 euros. La Renault Zoé ou la nouvelle Peugeot e-208 seront par exemple toujours éligible. Par contre, ce sera plus compliqué pour la DS3 Crossback E-Tense, commercialisée à 46 200 euros TTC dans sa version « La Première ».

Même constat pour les modèles de luxe commercialisés par Audi, Mercedes, Jaguar, Porsche ou encore Tesla. Le modèle le moins coûteux du constructeur américain, la Model 3, s'affiche en effet à 43 600 euros sur le site du constructeur mais en appliquant l'actuel bonus écologique. Si Tesla veut doper ses ventes dans l'hexagone, il devra donc sûrement rogner ses prix ou, au moins, modifier la page de son site Internet.