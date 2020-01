Bon début de saison pour la Compagnie des Alpes, avec un c.a. 1T en hausse de 11%

La Compagnie des Alpes a enregistré un bon début de saison dans ses domaines skiables, grâce à de bonnes conditions d'enneigement et d'ensoleillement, et a vu son activité progresser de 11% entre octobre et décembre, selon un communiqué publié jeudi.

Le leader mondial de l'exploitation des domaines skiables, qui possède également des destinations de loisirs (Futuroscope, Parc Astérix, Grévin), a enregistré un chiffre d'affaires de 140,8 millions d'euros - à périmètre comparable - au premier trimestre de son exercice décalé.

Pour ses seules stations de ski (onze au total, dont Val d'Isère, les Deux Alpes, les Arcs ou encore Tignes), l'activité progresse de 10% sur un an pour atteindre 60 millions d'euros.

"Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques est en hausse de 10,2%: le nombre de journées-skieur progresse de 6% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, et le revenu moyen par journée-skieur augmente de 4,2%", détaille la Compagnie des Alpes.

Le groupe présidé par Dominique Marcel souligne le fait que cette "performance résulte en grande partie d'un effet calendaire favorable qui sera neutralisé au deuxième trimestre", grâce à un jour d'exploitation supplémentaire pendant les vacances de Noël par rapport à l'année précédente.

"Les premières chutes de neige de fin novembre ont permis une ouverture de l'ensemble des domaines selon le calendrier prévu. La deuxième semaine des vacances de Noël, qui a connu de très bonnes conditions d'enneigement et d'ensoleillement, a été particulièrement dynamique. Ce bon démarrage témoigne de l'attractivité des domaines lorsque les conditions météorologiques réunies sont optimales et ce, malgré les grèves de transports", est-il indiqué.

Le groupe rappelle que ce premier trimestre ne représente que 12% de l'activité annuelle de ses domaines skiables, mais se dit "serein" pour la suite de la saison "au vu du niveau d'enneigement actuel et de l'état des réservations".

Du côté des parcs de loisirs, le chiffre d'affaires progresse de 12,2%, à 77,7 millions d'euros, et atteint même 80,4 millions en intégrant l'activité de Familypark, premier parc de de loisirs autrichien racheté au printemps dernier.

Au cours du trimestre, la fréquentation a grimpé de 6,9%, "largement soutenue par le succès de l'ouverture du Parc Astérix à Noël", mais aussi par la période de Halloween.

La Compagnie des Alpes "prévoit que la suite de la saison sera soutenue par ses efforts d'investissement", tout en rappelant que le deuxième trimestre pour les parcs de loisirs représente le niveau d'activité "le plus faible sur l'exercice, la majorité des sites étant fermés".

