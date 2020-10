Bientôt un congé maladie pour les professions libérales ?

Le gouvernement a déposé un amendement au budget de la Sécurité sociale afin d'indemniser les libéraux pendant les trois premiers mois d'arrêt de travail qui devrait très probablement être adopté et ainsi changer la vie de plus d'un million de professionnels.

Les dentistes pourraient bientôt être bénéficier d'un congé maladie. ( BELGA / NICOLAS MAETERLINCK )

Depuis mardi 20 octobre, l'Assemblée nationale est plongée dans l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021. Outre l'allongement du congé paternité et le lancement d'une cinquième branche dédiée à la dépendance , le gouvernement propose également d'étendre les indemnités maladie aux professions libérales au menu des nouveautés.

En effet, en France, les quelque 1,1 million de médecins, infirmiers, avocats, pharmaciens, dentistes, notaires ou encore agents d'assurance ne perçoivent actuellement aucune indemnité journalière pour cause d'arrêt de travail avant le 91e jour d'interruption d'activité. Une injustice mise en lumière avec l'épidémie de Covid-19. Le gouvernement a dû mettre en place des arrêts de travail indemnisés à titre dérogatoire et exceptionnel afin d'éviter que des libéraux contaminés mais contraints par la nécessité ne poursuivent leur activité, et ne propagent le virus.

"Trois mois sans rien, ce n'est pas possible"

"Au bout de treize jours de confinement, tout le monde hurlait pour avoir du soutien. L'épisode que nous vivons a montré que dans quasiment toutes les professions, trois mois sans rien, ce n'est pas possible", expliquait la semaine dernière aux Echos Michel Picon, le président de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), qui a demandé cette réforme au gouvernement après avoir recueilli près de 90 % d'avis favorables auprès des adhérents en septembre.

Au terme de cet amendement qui devrait très probablement être adopté, un dispositif d'indemnités journalières unique commun à l'ensemble des professionnels libéraux, sera inauguré dès le 1er juillet 2021 pour indemniser les arrêts de travail. Sa conception sera pilotée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), qui fédère dix "sections professionnelles" représentant une centaine de métiers (dont l'UNAPL, la Cipav, la Carpimko, la Carmf...), et sa gestion opérationnelle serait prise en charge par les URSSAF et la CNAM.

Pour financer ces prestations, u ne nouvelle cotisation va être instaurée par décret. Le modèle, c'est la cotisation des artisans commerçants, soit 0,85 % sur une assiette maximale de 5 fois le plafond de la Sécurité sociale (206.000 euros de revenus par an), expliquent Les Echos .

Mais selon le quotidien économique, cette initiative suscite des oppositions au sein des professions libérales. Certaines sections s'opposent en effet à une hausse des cotisations et d'autres refusent de voir un système uniforme s'appliquer pour tous.