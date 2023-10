Balcon effondré à Angers: décision en appel en mai pour l'architecte et le conducteur de travaux

La cour d'appel d'Angers rendra sa décision le 28 mai 2024 concernant l'architecte et le conducteur de travaux, mis en cause dans l'effondrement d'un balcon qui avait provoqué la mort de quatre jeunes et blessé 14 autres en 2016 à Angers.

Le procès, qui s'était ouvert le 25 septembre, s'est terminé jeudi avec les plaidoiries de la défense.

Au cours des débats, l'architecte Frédéric Rolland et le conducteur de travaux Eric Morand ont été notammant interrogés sur l'absence d'un nouveau plan à la suite du changement de mode de construction des balcons, passant de préfabriqués à leur coulage sur place. Le mauvais positionnement des ferraillages, visible sur le chantier selon les experts, a également été au coeur des débats.

"Le maître d'ouvrage veut un balcon conforme à la conception, au travail du cabinet d'architecture. Là, cela restait le même balcon", a estimé Me Cyrille Charbonneau, un des avocats de l'architecte Frédéric Rolland.

Et de pointer la mauvaise réalisation de l'ouvrage: "Si on avait eu des plans mis à jour on aurait fait la même chose", a-t-il estimé.

Le 15 octobre 2016, un groupe d'amis participait à une pendaison de crémaillère dans un appartement au troisième étage d'un immeuble du centre-ville d'Angers, livré en 1998. Alors que la soirée se déroulait dans le calme, le balcon s'était soudainement décroché, entraînant dans le vide dix-huit personnes.

Quatre d'entre elles, âgées de 18 à 25 ans, avaient péri.

En mai 2022, le tribunal d'Angers avait condamné en première instance à de la prison avec sursis et des amendes le patron de l'entreprise de maçonnerie qui avait construit l'immeuble ainsi que le chef de chantier et le contrôleur du bureau de vérification.

Mais le conducteur de travaux, Eric Morand, lui aussi poursuivi pour blessures et homicides involontaires, avait été relaxé. Quant à l'architecte Frédéric Rolland, il avait seulement été reconnu responsable sur le plan civil, mais pas pénal.

L'avocate de M. Morand, Me Isabelle Guérin, a plaidé la méconnaissance de problèmes de réalisation des balcons par son client, qui n'avait jamais "eu de telles remontées".

Une peine de trois ans de prison avec sursis, 40.000 euros d'amende délictuelle, 1.500 euros d'amende contraventionnelle, ainsi que l'interdiction définitive d'exercer la profession d'architecte, a été requise mercredi à l'encontre de Frédéric Rolland.

Le conducteur de travaux s'est vu réclamer une peine de deux ans de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende.