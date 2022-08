Avion : bagages perdus ou endommagés, quels sont vos droits ?

Un voyage en avion peut être sujet à de nombreux aléas auxquels il convient de se préparer. Les cas sont variés, allant du simple retard à l’embarquement à l’annulation pure et simple du vol, en passant par les problèmes de bagages. Dans tous les cas, il vaut mieux être bien informé sur ses droits.Cela n’arrive qu’aux autres, jusqu’au jour où nous sommes confrontés à cette déplorable expérience en prenant l’avion : une perte ou un retard de bagage, par exemple. Tout le séjour peut s’en trouver compromis. Tour d’horizon.

Bagages perdus ou endommagés après un voyage en avion : quels sont vos droits ? / iStock.com - onurdongel

Le bagage n’est pas arrivé à destination, que faire ?

Avant d’embarquer dans l’avion, il est important de se renseigner sur plusieurs points et d’envisager plusieurs scénarios. L’éventualité d’un retard de bagages à l’atterrissage est un cas de figure à considérer. En effet, il peut arriver que les bagages en soute d’un passager restent introuvables malgré les longues minutes à surveiller le tapis où défilent les valises des voyageurs. Dans ce cas, il convient de le signaler aussitôt au service des bagages. Une réclamation écrite doit également être adressée à la compagnie aérienne dans les 21 jours suivant l’atterrissage. Les valises manquantes sont, dès lors, qualifiées de bagages retardés et peuvent, dans le meilleur des cas, être retrouvées et remises par la suite à leur propriétaire. En attendant, comme ce dernier se retrouve dépossédé de ses affaires personnelles, il lui est possible d’acquérir une liste d’articles de première nécessité. Le montant de ses dépenses induites par l’erreur du transporteur sera indemnisé par ce dernier, sur présentation des justificatifs d’achat.

Le bagage est déclaré perdu, quelles démarches suivre ?

Dans le cas où les valises manquantes ne sont toujours pas retrouvées au bout de 21 jours, leur statut sur le rapport d'irrégularité de propriété (property irregularity report, PIR) est automatiquement mis à jour. À compter de ce moment, les bagages sont qualifiés de perdus, une situation qui ouvre droit à un remboursement de la part du transporteur. Cependant, la responsabilité de la compagnie aérienne n’est que partiellement engagée, dans la mesure où le remboursement obtenu ne couvre pas l’intégralité des affaires égarées. En effet, le dédommagement est limité à 1131 DTS (droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international), l’équivalent de 1200 à 1400 €. D’ailleurs, la démarche pour l’obtention de ce remboursement à titre symbolique est plutôt fastidieuse. Le passager concerné doit notamment dresser la liste du contenu de la valise perdue en y joignant leur justificatif d’achat respectif.

Le bagage est en mauvais état à l’arrivée : les bons réflexes à avoir

Les bagagistes de l’aéroport ne sont pas connus pour être les plus délicats avec les centaines de milliers de valises qu’ils doivent manipuler. Il n’est donc pas rare de se retrouver avec une valise, neuve au départ, endommagée à l’arrivée. Là encore, le passager est en droit d’exiger une réparation financière. La réclamation écrite pour notifier le dommage subi, photographie et facture à l’appui, doit parvenir au transporteur dans les :3 jours qui suivent la réception des bagages dans un État qui applique la convention de Varsovie ;7 jours pour les billets qui indiquent explicitement “convention de Montréal”.