Avec Michel Blanc et Christian Clavier, «Le Routard» fait son cinéma

Pour la première fois, un guide de voyage devient l’objet d’un film. Non pas un documentaire, mais une vraie fiction, où toute ressemblance avec la réalité n’est pas tout à fait le fruit du hasard...

Le Routard fait son cinéma. C’est une première. Jamais encore le septième art n’avait consacré de film à un guide de voyage. Il fallait un scénariste comme Philippe Michelen ( Asterix & Obelix : L’Empire du Milieu , Les Tuche I, II, III ) pour y croire. Et des acteurs populaires comme Christian Clavier, Michel Blanc dont c’est le dernier long-métrage ou encore l’humoriste Hakim Jemili, pour porter cette comédie. Et à voir la bande-annonce, on n’est pas déçus !

Jemili est Yann Tatin, un jeune auteur qui « a juste le nom d’une tarte aux pommes » lui fait remarquer Clavier, qui joue le roule du rédacteur en chef du guide, soit Philippe Gloaguen, le fondateur et propriétaire du Routard . Tatin est envoyé à Marrakech , où le film est projeté en avant-première ce 6 mars. Cela tombe bien, c’est aussi l’une des destinations préférées des Français et l’une des meilleures ventes de cette bible des globe-trotters , 2,5 millions d’exemplaires édités chaque année et 55 millions de guides vendus depuis sa création 1973.

La bande-annonce démarre sur les chapeaux de roue. Comme le taxi qui emporte Tatin s’entendant dire : « Tu vas être bien au Bled and breakfast, tu vas te régaler !». Sa mission - tester quarante adresses en cinq jours. - est à peine exagérée. L’humour en bandoulière, Michelen signe un scénario qui part à la conquête du rire. Un peu lourd parfois. On est plus près des Visiteurs que de La Grande Vadrouille . Pourquoi pas ? La recette est efficace. Tatin est arrêté par l’inspecteur Slimane : « T’as de la chance de travailler pour le Guide ! Personne il veut porter plainte contre toi ».

Icone du guide : son baroudeur portant le monde sur le dos est devenu tout un symbole que s’approprie l’affiche du film. Bons plans, rencontres... À rebours de l’IA et de l'univers digital, on les feuillette, on en triture les pages. « Le papier est l’objet le plus nomade qui soit », avait confié au Figaro Philippe Gloaguen. Et d’ajouter : « Vous pouvez écraser un moustique avec un livre, pas avec une tablette. » La collection du Routard se hisse dans le top 20 des livres les plus vendus au monde. Le film joue des galères dont, après le retour, on rit. Car elles font aussi le sel du voyage et parfois les meilleurs souvenirs. Gloaguen l’a validé. Sortie prévue le 2 avril.