Avec 9 000 euros de retraite, Jean-Marc Sylvestre trouve que « ça ne suffit pas »

La « maladresse » n'est pas passée. Pourtant habitué des plateaux télé et des médias, Jean-Marc Sylvestre a déclaré, dans l'émission de Jordan De Luxe cette semaine, que « 9 000 euros de retraite, ça ne suffit pas ».

En ces temps de crise et de baisse du pouvoir d'achat, certains se sont étranglés en découvrant ces propos. Le journaliste, qui a passé sa carrière à décortiquer l'économie sur LCI et TF1, entre autres médias, a donc tenté d'expliquer la sienne et faire retomber la polémique. Après avoir déploré que « l'argent est quand même un peu tabou dans ce pays », il a reconnu, sur le plateau de Touche pas à mon poste , « avoir fait une connerie, une maladresse, en plaisantant » avec le montant de sa retraite.

Cependant, il a ensuite confirmé que 9 000 euros par mois « ça ne suffisait pas, parce que ça ne suffit jamais ». Et d'ajouter : « C'est vrai que c'est une belle retraite, mais je n'ai volé d'argent à personne. »

Jean-Marc Sylvestre ne regrette en revanche pas d'avoir dévoilé le montant de sa retraite. « J'ai passé ma vie à plaider pour la transparence, à la fois de l'argent qu'on gagne et de l'argent qu'on dépense. Là, si j'avais été professionnel, j'aurais dû préciser que ce n'était pas du net. Les impôts sont passés, ils m'en prennent 30 %, parce que quand vous touchez un peu d'argent dans ce pays, vous êtes