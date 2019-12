Automobile : le supermalus poussé à 20 000 euros en 2020

Ceux qui ont prévu d'acheter une voiture neuve en 2020 devront être attentifs. Un nouveau barème écologique entre en vigueur au 1er janvier, suivi d'un autre au 1er mars. Par ailleurs, le montant maximal du malus a été repoussé de 12 500 à 20 000 euros pour les (très) grosses cylindrées (très) polluantes. Un « supermalus » en quelque sorte, sachant qu'entre ces deux jalons, les pénalités augmenteront progressivement.« Je ne vois pas pourquoi le malus serait progressif pour tous les véhicules jusqu'à 172 g et serait ensuite plafonné : plus vous polluez, plus vous payez, c'est un principe auquel nous croyons », avait prévenu Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, à l'occasion du débat budgétaire. Le gouvernement a donc alourdi la note en repoussant le plafond du malus en toute fin d'année, via un amendement au projet de loi de Finances pour 2020. LIRE AUSSI > Le SUV, la nouvelle bête noire des écolosCette pénalité de 20 000 euros s'appliquera aux véhicules émettant plus de 184 g de CO2 par kilomètre. Tomberez-vous sous le coup du nouveau « supermalus » ? Si vous n'avez pas prévu de dépenser une fortune pour votre auto, peu de risques... Les voitures de sport sont en première ligne : Ferrari, Maserati, Lamborghini, mais encore Porsche, Jaguar, etc. Chez ces constructeurs, en effet, les moteurs qui ne bénéficient pas d'une motorisation hybride dépassent largement les 250 g de CO2 au kilomètre. D'autres véhicules un peu moins tape-à-l'œil mais haut de gamme devraient cependant être concernés, tels les modèles X3 à X6 de BMW ou leur équivalent chez Audi, ainsi que les 4x4 Jeep ou Land Rover.Moins de 1 % du marché auto concernéLe « supermalus » reste néanmoins une sanction... « acceptable », estime un haut fonctionnaire de Bercy, pour des acquéreurs capables de débourser plus de 200 000 euros pour s'offrir leur rêve à 4 roues. À l'arrivée, la mesure doit rapporter 50 ...