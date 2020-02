Auchan teste la seconde main dans cinq hypermarchés

Le distributeur décidera en juin prochain si le dispositif sera élargi à l'ensemble des hypermarchés.

Auchan se lance sur le marché d'occasion. Depuis le 17 février, le distributeur teste dans cinq de ses hypermarchés (Roncq, Melun, Hirson, Marseille et Bordeaux-Mériadeck) un espace dédié à la vente et reprise de vêtements d'occasion. Cette expérimentation, réalisée en partenariat avec le site de friperie en ligne Patatam, durera trois mois dans ces cinq points de vente. «Nous déciderons en juin si nous élargissons le dispositif, dans un premier temps dans tous les hypermarchés, puis seulement le service de reprise dans les supermarchés», détaille Lionel Aguillon, directeur produits textiles France pour Auchan. «Ce n'est pas uniquement un projet commercial, c'est avant tout une réponse que nous voulons apporter au client grâce à l'économie circulaire», ajoute-t-il. Même discours chez Patatam : «l'objectif de ce partenariat est de collecter des vêtements pour qu'ils restent en France», indique Eric Gagnaire, co-fondateur de la friperie.

Chaque semaine, Auchan passe commande auprès de Patatam pour les différents produits. En magasin, un espace situé aux côtés du rayon textile est entièrement consacré à la seconde main. Les vêtements d'occasion sont vendus à prix fixe, et sont triés par catégorie. Par exemple, un tee-shirt femme d'une marque quelconque coûte 3 euros, un pantalon 8 euros et un manteau 15 euros. Les magasins ne comptent pour l'instant que des rayons femme et enfant, avec chacun 7 catégories de vêtements. Seul l'hypermarché de Roncq dispose d'un rayon homme, pour un total de 1400 produits d'occasion. Pour la reprise de vêtements d'occasion, dispositif central de ce partenariat, les clients doivent récupérer un sac disponible dans le rayon textile. Une fois le sac rempli selon les conditions de Patatam, Auchan se charge de l'envoyer à la friperie pour un tri. En échange des vêtements donnés, le client reçoit un bon d'achat de 5 euros à utiliser dans le rayon textile. «Le bon d'achat est activé par la qualité des produits envoyés», explique Lionel Aguillon. Il précise toutefois que si les vêtements ne sont pas de bonne qualité, le client reçoit simplement un message pour l'alerter. «Nous devons passer par l'éducation du client dans un premier temps.»

Auchan teste différentes dispositions dans les cinq hypermarchés, «nous testons quel arrangement fonctionne le mieux», révèle Lionel Aguillon. Patatam a formé les employés des rayons textiles d'Auchan pour cette opération. Pour l'instant, ni le distributeur ni la friperie en ligne ne divulguent les résultats de cette première semaine. «Nous sommes très surpris et contents des premiers résultats», déclare toutefois Eric Gagnaire.