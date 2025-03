Au Nouveau-Mexique, des scientifiques sur les traces des premiers véhicules de marchandises

Découvertes dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique, ces traces d’anciens véhicules servant à transporter des marchandises, permettent de confirmer l’arrivée à cette époque des humains en Amérique du Nord, c’est-à-dire il y a 22 000 ans.

Le parc national de White Sands n’est pas seulement réputé pour ses étendues de gypse blanc, il comprend l’une des plus grandes concentrations des premières traces humaines en Amérique du Nord. Le 24 février 2025, des scientifiques de l’Université de Bournemouth ont publié une étude mettant en évidence des traces de pas accompagnées de marques laissées par des poteaux en bois, pouvant être attribués à des travois, une sorte de traîneau en bois sans roue permettant de transporter des marchandises.

« Nous savons que nos premiers ancêtres ont dû utiliser une forme de véhicule pour transporter leurs biens lorsqu’ils ont migré dans le monde entier, mais les preuves sous la forme de véhicules en bois ont pourri » , déclare Matthew Bennett, co-auteur de l’étude, dans un entretien publié sur le site internet de l’Université de Bournemouth. Grâce à de nouvelles recherches, les spécialistes ont découvert des traînées dans le sol, offrant de nouvelles informations sur « la façon dont ils déplaçaient des charges lourdes et encombrantes avant l’existence des véhicules à roues » .

Certaines traces étaient constituées de deux lignes parallèles, ce qui suggère qu’elles étaient faites de deux poteaux, croisés au milieu. Les véhicules fabriqués à partir de poteaux attachés de cette manière sont appelés « travois » et sont connus pour avoir été utilisés dans l’histoire de l’Amérique du Nord à partir des récits des peuples autochtones. Le résultat des recherches indique que des empreintes datent d’environ 22 000 ans, une période qui précède largement l’invention de la roue, apparue au cours du quatrième millénaire avant notre ère.

Les premières empreintes humaines d’Amérique du Nord

En 2021, des empreintes de pas fossilisées datant d’environ 23 000 ans avaient été identifiées dans les White Sands par l’équipe de chercheurs dirigée par Matthew Bennett. Alors que les précédentes études évoquaient un peuplement vieux de 13 500 ans, ces traces laissées à l’époque dans la boue des berges d’un lac, aujourd’hui asséché, ont permis de repousser drastiquement la date d’arrivée d’Homo sapiens sur le vieux continent. L’étude, publiée dans la revue Science en 2021, avait beaucoup été critiquée à l’époque.

Depuis de nombreuses années, les préhistoriens sont divisés sur l’arrivée de l’homme en Amérique en Nord, « entre les partisans d’une chronologie courte, qui défendent un peuplement tardif, entre 15 000 et 20 000 ans, et les partisans d’une chronologie longue, qui soutiennent qu’il y avait déjà des humains dans les Amériques il y a plus de 20 000 ans, et jusqu’à 30 000, 50 000, voire 130 000 ans», expliquait en 2023 au Figaro Yan Axel Gomez Coutouly, archéologue du CNRS au laboratoire Archéologie des Amériques .