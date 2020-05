Au cœur de la Californie, une étonnante villa grecque nichée sur une colline

Une inattendue demeure aux couleurs de la Grèce, qui se dresse dans le désert californien, est à vendre 3 millions de dollars.

Non, ce n'est pas un mirage! Nichée sur une colline californienne, se dresse une villa aux couleurs du drapeau grec: bleu et blanc. Plutôt inattendu à Palm Springs (sud de la Californie, à l'ouest des États-Unis), plus connue pour ses sources thermales, ses hôtels sophistiqués, ses spas ou encore ses parcours de golf!

Au cœur du désert de Californie (ouest des États-Unis), cette maison de 280 m² de style Santorin (petites maisons blanches et églises aux dômes bleus) apporte ainsi un peu de fraîcheur (voir notre diaporama en illustration principale). À l'origine de cette création insolite, son actuel propriétaire. Ce courtier immobilier et designer autodidacte, persuadé que la demeure serait rasée par un bulldozer, s'en est détourné.

Puis, en rentrant chez lui, il a songé à un voyage qu'il avait fait avec un ami à...Santorin, en Grèce. C'est là qu'il a eu l'idée de transformer la maison en grotte. Une fois acquise, le propriétaire fait appel à l'architecte William Nicholson. Un nom qui ne vous dit certainement rien mais aux États-Unis, il est connu pour ses extravagances.

Au sud de San Francisco (ouest des États-Unis), il a monté de toutes pièces une maison encore plus fantaisiste - Flintstone House (comprenez: la maison des Pierrafeu, cette famille loufoque de dessin animé, vivant à l'âge de pierre) - peinte en orange et en violet. La demeure a provoqué l'indignation dans la région (jugez par vous-même!) à cause de ses sculptures de dinosaures en acier oxydé.

Force est de constater que le style Santorin est plus apaisant. Même si cette maison en forme de grotte - typique des îles grecques - peut paraître excentrique. Après 18 mois de travaux, le propriétaire a déplacé des placards, redirigé les escaliers ou encore ajouté des fenêtres. Le salon dispose de portes françaises en bois qui mènent à un patio et une piscine, tandis que la salle à manger et la cuisine utilisent du bois récupéré et des carreaux aux couleurs de la Grèce.

À l'extérieur, une structure en forme de bulbe comprend un salon offrant une vue panoramique sur le désert de Californie. «Même moi, je ne m'imaginais pas que ça deviendrait aussi beau que ça», confie le propriétaire. Reste à savoir si l'originalité de cette construction convaincra son futur acquéreur de débourser près de 3 millions de dollars que réclame le propriétaire, comme le précise Valentino & Valentino Real Estate. Si oui, l'architecte pourra s'en réjouir. Vexé que ses créations inhabituelles ne suscitent pas un immense enthousiasme, William Nicholson aurait décidé, selon la presse locale, de changer de métier et de ne plus concevoir de maisons.