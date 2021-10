L’achat d’un véhicule, électrique ou thermique, donne forcément lieu à la souscription d’une offre d’assurance auto. Avec la montée en puissance des modèles électriques sur le marché, de plus en plus de conducteurs optent pour ces véhicules moins polluants. Au-delà de l’aspect écologique, cette option s’avère plus attrayante au vu des aides offertes pour leur acquisition. La facture s’en retrouve souvent réduite, un avantage qui n’est, hélas, pas retrouvé chez les assureurs des voitures électriques.



Le marché est pris d’assaut par les véhicules électriques, une alternative intéressante sur bien des points. Les modèles s’écoulent en quantité dans le pays et sont en bonne voie pour prendre le dessus sur les véhicules à carburant. Les grandes marques délaissent progressivement les moteurs thermiques et se convertissent progressivement à l’électrique. Cependant, qu’en est-il de l’assurance de ces véhicules ? Quels sont les coûts à prévoir par les conducteurs de voitures électriques pour assurer leur auto ? Zoom sur les détails.

Assurer sa voiture électrique : quels sont les coûts de l'assurance auto ? / iStock.com - krisanapong detraphiphat

L’assurance auto des véhicules électriques, moins chère en théorie

Bien choisir son assurance auto est une étape cruciale pour tous les conducteurs. Opter pour un modèle électrique n’exonère pas de choix. En effet, la nature du moteur qu’abrite le capot importe peu. Une voiture électrique requiert également une souscription d’assurance auto. De plus en plus nombreux à circuler sur les routes françaises, les modèles électriques plaisent pour différentes raisons. Leur achat donne notamment droit à des aides de l'État et autres avantages qui permettent d’alléger considérablement la facture d’acquisition. Ainsi, de par leur prix d'achat, leur impact écologique et leur usage généralement moins conséquent que les modèles thermiques, les véhicules électriques devraient théoriquement bénéficier d’une assurance auto moins chère.

Une comparaison choquante des véritables prix des assureurs

Le cas pratique s’avère cependant bien loin des spéculations. En effet, le comparateur Lesfurets.com a procédé à une analyse des offres d’assurance pour voitures électriques et thermiques de 28 assureurs. Pour ce faire, ses experts ont mis face à face deux véhicules de même catégorie, de même marque, mais au moteur différent. Les résultats se sont révélés au-delà des attentes. Tous les cas penchent vers une même conclusion : le coût de l’assurance du modèle électrique est plus cher, parfois deux fois plus, que celui du modèle thermique : :



La Renault Zoé s’assure à 525 € par an comparé aux 280 € de la Clio

La Citroën C-Zéro est à 449 € tandis que la C3 est assurée à 376 € par an.

Les véhicules électriques, plus chers que les thermiques

Alors qu’une baisse des prix de vente des voitures électriques comparés aux voitures thermiques est attendue dans les années à venir, la situation est loin de s’en rapprocher à l’heure actuelle. Sur le papier, les modèles électriques sont plus chers que leur homologue à essence, une fois les aides et autres primes d’État soustraites. Les résultats du comparateur confirment que les compagnies d’assurance prennent en considération le prix catalogue du modèle, et non son prix revu à la baisse, pour déterminer le coût de l’assurance.