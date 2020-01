Assurance-vie : peut-on transférer son contrat dans une autre banque ?

Je voudrais changer mon contrat d'assurance-vie pour un autre contrat vendu chez le même assureur mais par une autre banque. Est-ce que c'est possible ? Par ailleurs, dans quelles conditions puis-je transférer mon contrat d'assurance-vie vers un plan d'épargne retraite ?Arnaud Chneiweiss, délégué général de la Fédération française de l'assurance« Techniquement, rien ne s'y oppose. La loi Pacte prévoit que vous pouvez changer de contrat d'assurance-vie sans perdre les avantages fiscaux du précédent à la condition que ce nouveau contrat soit souscrit chez le même assureur. Par exemple, si vous avez souscrit une assurance-vie auprès de la banque A, qui propose des assurances-vie de l'assureur B, vous pouvez la transférer à la banque C qui propose aussi des assurances-vie de l'assureur B. Mais dans l'esprit du législateur cette nouvelle liberté accordée à l'épargnant doit surtout lui permettre de quitter un ancien contrat pour un nouveau plus intéressant car plus diversifié. Le but n'est pas de changer d'intermédiaire. Discutez avec votre conseiller, qui a un devoir de conseil. En fonction de vos projets, de votre horizon de placement, de votre âge, ses conseils s'adapteront. Vous avez aussi la possibilité de demander à changer de conseiller si vous estimez qu'il ne vous convient pas. Si vous changez d'intermédiaire des frais peuvent vous êtes demandés.La baisse régulière des fonds euro, ces dernières années, est en partie la conséquence de leur succès dans le contexte de taux nuls que nous vivons. C'est un placement très sécuritaire, où le capital est garanti, comme la liquidité, dont le rendement aujourd'hui, à cause de la faiblesse des taux d'intérêt, tourne autour de 1,5 % en moyenne - à comparer au livret A à 0,5 %. Si l'on veut doper le rendement, il faut accepter d'aller vers des unités de compte, exposées aux risques des marchés financiers - dont certaines peuvent ...