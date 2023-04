Assurance vie: le CCSF défend le modèle actuel de rémunération des distributeurs

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) s'est prononcé pour le maintien du principe de rémunération des distributeurs de produits d'assurance vie en commissions plutôt qu'en honoraires, en parallèle de travaux sur le sujet à l'échelle européenne.

L'instance où siègent à parité des représentants des établissements financiers et des clients, des parlementaires et des représentants syndicaux, s'est positionnée en faveur d'une rémunération des distributeurs (conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, agents généraux...) "par rétrocessions des fournisseurs de produits financiers", indique un communiqué publié mercredi et rendant compte d'une réunion du 11 avril.

En creux, elle rejette le principe de rémunération en honoraires payés par le client final, plutôt de culture anglo-saxonne.

Le modèle actuel permet une "mutualisation des coûts" et assure ainsi "un accompagnement de tous les épargnants", argue le CCSF.

La fédération professionnelle de l'assurance France Assureurs a salué dans une déclaration à l'AFP des "propositions utiles et pragmatiques".

Cette recommandation "constitue une contribution importante aux travaux (...) actuellement menés par la Commission européenne" et portés par la commissaire européenne aux services financiers Mairead McGuinness, souligne le lobby de l'assurance.

Le CCSF appelle par ailleurs à davantage de "transparence dans les tarifs, y compris dans le niveau des commissions et honoraires perçus par les intermédiaires", ainsi que "dans la gouvernance et les critères du conseil aux épargnants".

Afin de faciliter les comparaisons entre produits d'assurance vie, le comité s'est dit favorable à une meilleur harmonisation des documents d'information, des tableaux de frais, ainsi qu'à une simplification du vocabulaire employé.

La Fédération bancaire française (FBF) estime de son côté que le travail mené au sein du CCSF "montre la pertinence du modèle actuel qui permet au plus grand nombre l'accès à des produits d'épargne".

L'objectif de ces travaux demandés par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire en août 2022 est de favoriser les placements à long terme et une diversification de l'épargne en actions, rappelle le CCSF.