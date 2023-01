Assurance-vie: l'Afer, baromètre du marché, monte son taux 2022 à 2,01%

L'association d'épargnants Afer, aiguillon du marché de l'assurance-vie, a annoncé jeudi un taux de rémunération de son fonds en euros à 2,01%, en hausse par rapport à l'année précédente (1,70%) et juste au-dessus du taux actuel du livret A (2%).

Très attendu par le secteur, le taux de l'Afer fait généralement office de baromètre pour le reste de la profession.

Il est au-dessus des 1,80 à 1,90% de moyenne du marché attendue par Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du cabinet Facts & Figures. Mais aussi au-dessus du taux du Livret A, à 2% depuis le 1er août.

Il est en revanche en-dessous de celui de certaines mutuelles comme Garance, MACSF et MMA qui ont respectivement annoncé 2,8%, 2,5% et 2,15% pour leurs fonds euros.

Pour atteindre 2,01%, l'Afer a dû piocher dans ses réserves, aussi appelées provisions pour participation aux bénéfices (PPB), pourtant plutôt minces au regard de l'encours et du marché.

Les PPB sont constituées d'une partie du rendement non distribué au cours des années passées et visent à lisser la performance, en puisant dedans, en cas de baisse importante des rendements.

"L'année 2022 a été particulièrement mouvementée", a admis le président de l'association Gérard Bekerman, à l'occasion d'une conférence de presse à Paris.

"La volatilité des marchés, les tensions liées à la situation géopolitique, le retour de l'inflation, la poursuite de la hausse des taux à long terme: ces facteurs ont créé un climat de grande incertitude", a-t-il continué.

M. Bekerman en a aussi profité pour faire un point sur les principaux chiffres de l'Afer: elle compte un peu plus de 750.000 adhérents pour 55 milliards d'euros d'encours, la majorité investie dans le fonds euros (environ 41 milliards) et le solde en unités de compte (UC), des placements plus risqués qui n'offrent pas de garantie en capital.

L'Afer encourage d'ailleurs ses adhérents à investir davantage en UC : "nous avons bien vécu avec la sécurité, il faut que nous nous habituions a bien vivre avec les opportunités avec une gamme enrichie", a prévenu son président.