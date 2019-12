Assurance vie : et si vous transfériez votre contrat ?

Insatisfait du rendement de votre assurance vie ? Depuis la loi Pacte promulguée au printemps, il est possible de troquer votre ancien contrat d'assurance vie au rendement poussif pour un autre contrat plus performant. Seule condition imposée à cette nouvelle mobilité : l'obligation de rester au sein de la même compagnie d'assurances. En contrepartie, vous ne perdrez pas votre avantage fiscal. Vous n'êtes pas non plus contraint de devoir conserver votre contrat pendant 8 ans (délai imposé pour la défiscalisation du placement) avant d'en demander la transformation ni d'avoir à investir dans des unités de compte, le support plus risqué de l'assurance vie.Notez aussi que le transfert peut être partiel ou total et concerne tous les types de contrats (monosupports et multisupports), même ceux proposés sur Internet par votre assureur... Peu mis en avant, ils proposent pourtant des frais de gestion bien plus bas (0,71 % par an en moyenne selon la CLCV) et aucun frais sur versements.« Il suffit de signer un avenant ou en souscrivant un nouveau contrat », précise François Carlier, délégué général de la CLCV. « Il est en revanche impossible d'exercer une vraie concurrence en passant d'un établissement à l'autre comme cela se fait avec un Plan d'épargne en actions ou dans le milieu bancaire », regrette-t-il. Ce que le gouvernement a en réalité sciemment évité afin de lutter contre les allers-retours intempestifs d'assurés en quête du meilleur rendement.Pensez à comparer régulièrement les rendementsÀ cette avancée, s'ajoutent deux nouvelles obligations faites aux assureurs en matière de transparence. Ils sont contraints désormais de communiquer à leurs épargnants, une fois par an, les informations concernant la possibilité et surtout les conditions de transformation de leur contrat. De même, chaque assureur est obligé de publier chaque année sur son site Internet le rendement garanti moyen et le taux ...