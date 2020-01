Assurance vie : comment résilier mon contrat ?

« J'ai souscrit un peu vite un contrat d'assurance par l'intermédiaire de ma banquière. Un premier versement a déjà eu lieu depuis mon compte courant. Mais je souhaite résilier ce contrat. J'ai contacté ma conseillère et lui ai envoyé un courrier en recommandé dans les délais prévus pour annuler ma souscription. Depuis, je n'ai aucune nouvelle et je crains qu'un second prélèvement, programmé trimestriellement, ait lieu. Que dois-je faire ? », nous demande Adeline, une lectrice de Paris.François Carlier, délégué général de l'association de consommateur CLCV, lui répond.« Dans le cadre d'une souscription à un contrat d'assurance vie avec des versements programmés, c'est-à-dire à des dates déjà fixées, deux cas de figure existent. Si vous avez respecté les délais légaux de résiliation, il est impératif que vous conserviez la preuve de votre courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à votre banque. Vous avez souscrit ce contrat auprès de votre conseillère financière, mais c'est une compagnie d'assurance, dont les coordonnées doivent être mentionnées à votre contrat, qui se charge des prélèvements. Il est donc possible qu'un délai soit nécessaire, logiquement trente jours, pour régulariser et vous rembourser. C'est à l'assureur qu'il revient de le faire.Si ce délai est déjà passé dans votre cas, c'est sans doute que la banque n'a pas communiqué votre demande à l'assureur. Il vous faut alors de nouveau adresser votre courrier de rétractation ou de résiliation en recommandé mais cette fois directement à votre assureur dont les coordonnées sont obligatoirement inscrites au contrat.En cas d'inaction, pensez à faire une mise en demeure auprès du service réclamation indiqué sur le contrat. Et si, malgré tous vos envois, rien ne bouge, vous pourrez alors saisir le médiateur de l'assurance, voire aller en justice avec l'aléa que cela suppose. »