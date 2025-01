Assurance vie : comment doper son contrat sans le mettre en péril

Dynamisation et sécurité ne sont pas nécessairement antinomiques, à condition de savoir opérer les bons calibrages.

Si les fonds en euros ont l'avantage de la sécurité, ils offrent en revanche des perspectives de résultats limitées. Heureusement, l'assurance vie ne se résume pas à un match entre sécurité et performance.

Il est en effet possible de trouver des solutions hybrides. C'est notamment ce que proposent les contrats euro croissance (avec une garantie à un horizon donné et non plus permanente). Mais il tout à fait possible de bâtir soi-même un contrat hybride alliant garantie et rendement.

Principe

La stratégie consiste alors à investir une partie de son capital dans des fonds en euros de façon qu'à terme cette poche garantisse de retrouver au minimum le capital investi. Le reste peut alors être engagé sur des supports plus prometteurs ( unités de compte ).

Paramètres de départ

La mise en route de cette stratégie suppose de connaître deux paramètres dès le départ. Le premier est l'horizon