Assurance loyers impayés : les bonnes questions à se poser

Pour sécuriser vos revenus locatifs, vous pouvez souscrire une garantie loyers impayés.

Le défaut de paiement de loyers est la hantise des propriétaires bailleurs. Plus redoutés encore que la vacance locative, ils peuvent mettre en péril l'équilibre financier d'un investissement immobilier.

«Subir un impayé de loyer peut être extrêmement pénalisant pour les bailleurs les plus fragiles qui sont souvent les moins armés pour engager des procédures permettant de recouvrer les loyers impayés», soulignait le rapport sur la proposition de loi Louer en toute confiance.

Une situation particulièrement stressante quand il faut, en plus, rembourser un crédit immobilier chaque mois !

Quelle est l'ampleur réelle du problème ? Difficile à dire, faute de statistiques officielles sur le parc locatif privé. «Le nombre de locataires en situation de non-paiement est faible, il oscille entre 1 et 3% du total des locataires», précisait le même rapport.

Mais des chiffres plus récents alertent : selon Imodirect, une agence en ligne spécialisée dans la gestion locative, le taux d'impayés de plus de trente jours chez ses clients a bondi entre mars 2020 et octobre 2024, passant de 0,9 à 3,5% en Île-de-Fr